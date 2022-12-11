新华社北京12月10日电 《参考消息》10日登载英国《金融时报》网站报道《电动车电池价格10多年来首次上涨》。文章摘要如下：

今年锂离子电池价格出现10多年来的首次上涨。原材料成本飙升，预计会对汽车行业将电动汽车转变为大众市场产品的努力构成挑战。

锂、钴和镍等电池金属价格飙升，加上零部件成本上升，导致电池组价格比一年前上涨7%，这是自彭博新能源财经2010年开始进行年度调查以来的首次上涨。

彭博新能源财经预计，明年电动汽车电池价格将进一步上涨，至152美元/千瓦时。

2010年，锂离子电池平均价格为1160美元/千瓦时。长期以来，汽车行业一直认为，当锂离子电池价格降至100美元/千瓦时，电动车在价格上才可与内燃发动机汽车匹敌。

然而，锂的价格自2021年初以来上涨了10倍，镍的价格上涨了75%，而今年钴的价格是2020年平均水平的两倍多。

彭博新能源财经预测，到2026年，锂电池价格将降至100美元/千瓦时，比之前预期晚两年，这将“对汽车制造商在不享受补贴的地区生产和销售大众市场电动车的能力产生负面影响”。

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