乔鲁京

乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕犹如丝绸之路上的一颗耀眼明珠。据历史学家考证，它是《旧唐书》《唐会要》等古籍记载的“康国”，也是往来于丝路上的主要商人——粟特人的聚集之处。唐代高僧玄奘在《大唐西域记》中这样描绘：“异方宝货，多聚此国。”千百年来，撒马尔罕云集八方商贾，各种文化相互交融，是连接东亚、西亚、南亚次大陆和北亚大草原的辐辏之地。2001年，这座丝路古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产时，用的名称正是“撒马尔罕：文明交汇的十字路口”。每每回想在当地的游历，撒马尔罕仿佛一颗夺目明珠，熠熠生辉，令我目眩神迷。

我最难忘的是阿芙罗赛义卜——撒马尔罕最古老的城区。2500多年前，撒马尔罕已是繁华大都会。相传，建立了横跨欧亚非三大洲帝国的亚历山大大帝入城登高，举目四望，见多识广的他也仍忍不住感叹：“看来，关于撒马尔罕，我听说过的一切都是真实的，只是它比我想象的还要美丽！”他看到的风景，历经光阴侵蚀，在我面前已颓败为一片约莫两平方公里的废墟。乍看不过是抔抔黄土，放眼几乎没有绿树，却是举世闻名的遗址。多年来，考古工作者在此发掘出土了大量珍贵文物，其中多数都存放在废墟旁的阿芙罗赛义卜博物馆里。

承受废墟上无遮无挡的太阳炙烤后，我越发觉得博物馆内格外清凉。亚历山大大帝时代的钱币、粟特人安放遗骸的纳骨匣……展柜中这些寂寞的陈设，如繁华落尽后的白头宫女般一边闲坐，一边诉说自己经历过的笙歌鼎沸、剑影刀光。让人击节叹赏的是博物馆一层正中央的壁画大厅，里面陈列着一组距今约1400年的粟特宫廷壁画，其中一幅展现了唐代贵族的生活场景：众人簇拥下，一位衣着华丽的女性泛舟湖上。这组壁画让博物馆声名在外，成为研究中亚艺术的圣地。

“明珠”撒马尔罕令我念念不忘的另一处所在，是位于城中心的雷吉斯坦广场。当地导游别克佐德告诉我，“雷吉斯坦”是波斯语，意为“沙地”。整个广场坐北朝南，东、西、北三面都有宏伟的建筑，它们围合出的广场数百年来都是撒马尔罕的地标。广场西侧的建筑叫做兀鲁伯学院，历史上是一所学校，学者们在此教授数学、天文学和哲学知识，曾是中亚地区首屈一指的教育中心；广场东侧的建筑名叫舒尔—多尔，入口拱门上方装饰有一对背负太阳的猛虎，现在成为乌兹别克斯坦文化和旅游业的重要象征；广场北侧的建筑叫做提拉—高利，穿过它高大的拱门，里面别有洞天，竟是一座景色宜人的花园式庭院。

庭院左侧有座建筑，外表看来并无特殊，走进去，内里富丽堂皇。从墙壁到穹顶，满饰错综复杂的纹样，且以金色为主。“巍巍金壁瓮高台，窗户玲珑八面开。阵阵皇风吹箫幕，飘飘爽气自天来。”所视所感，莫不相契。这首诗是明代外交家陈诚所写《至撒马儿罕国主兀鲁百果园四首》中的第一首。他于1416年、1418年两度来到撒马尔罕，觐见的“国主兀鲁百”就是以建造天文台闻名于世的兀鲁伯。600年前，大明正值永宣盛世，那时的撒马尔罕也在兀鲁伯治下进入黄金时代。600年后，置身“巍巍金壁”内，我不免生出恍惚之感，久久不愿离去。

太阳西沉，作别花园式庭院，从提拉—高利拱门折回日光遍洒的雷吉斯坦广场，当地政府于广场南侧建起观景平台。夜色降临，灯光倏忽亮起，那一瞬间，与生长于斯的大诗人鲁达基吟唱的双行诗若合符节：“美的魅力趋向于你，正如激流自高处向下俯流。”

塔什干路——老城中心的步行街是游览撒马尔罕不能错过的地方。虽然路面修葺一新，但别克佐德说这就是昔日丝路穿城而过的主干道。当年商旅云集，驼铃阵阵，陈诚用“金鞍骏马玉雕裘，宝带珠缨锦臂鞲”来形容彼时的繁华景象，声名赫赫的撒马尔罕大巴扎就在这条街旁。走进这繁华的集市，一排排棚架售卖着各色粮食、干鲜水果和蔬菜，摊贩们井然有序，招揽生意。600年前，陈诚记载“贵贱相逢道撒蓝”，这句互道平安的话语如今依旧，此起彼伏的叫卖声更不绝于耳。当地人的主食是馕，刚出炉的烤馕热气腾腾，每个足有一公斤重。馕放冷后至少能保存半个月，故而成为长途商旅路上必备的主食。

更诱人的是水果。乌兹别克斯坦土壤肥沃，四季分明，年均320个晴天的高光照率为果蔬种植创造了绝佳环境。《唐会要》记载：“康国献黄桃，大如鹅卵，其色如金，亦呼金桃。”这1300多年前的撒马尔罕特产曾迷倒无数长安公子。可惜我在大巴扎没有找到金桃，只能重温研究唐朝舶来品的专著《撒马尔罕的金桃》：“金桃究竟是一种什么样的水果，这种水果的滋味又到底如何，我们现在已经无从推测了。种种奇妙的传说，使这种水果罩上了一层耀眼迷人的光环。”在我看来，这被赋予灵光的金桃，不过是撒马尔罕这颗丝路明珠万千光芒之一毫。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 07 版）

(责编：岳弘彬、白宇)