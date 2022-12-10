人民网墨西哥城12月9日电 （记者谢佳宁）12月7日，与北京第二外国语学院共建的墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院成功举办首届墨西哥孔子学院与中墨企业线上合作论坛暨孔院学生专场招聘会。本次会议由奇瓦瓦自治大学孔子学院组织，邀请其他5所墨西哥孔子学院和一些华文学校师生参加，旨在加强校企合作，在促进共同发展的同时，促进中墨两国的经贸与文化交流。

与会嘉宾合影（主办方供图）

墨西哥驻华大使馆商务参赞圣地亚哥·拖雷多·德哈代表墨西哥驻华大使施雅德为论坛致辞。他表示，加强墨中两国间的经济文化交流是进一步深化两国关系的重要内容，墨西哥驻华大使馆将一如既往地支持中资企业在墨西哥的生产经营，希望加强同中国的合作，携手改善当地民众的生活质量。

中国驻蒂华纳总领事虞越在致辞中表示，希望中墨双方企业家，能够抓住中国发展的机遇，抓住两国合作不断深化的机遇，不断加强务实合作，为中墨全面战略伙伴关系的深入发展做出贡献。她指出“知行合一”的重要性，鼓励孔院学生抓住机会，开拓进取，书写事业的新篇章。

中国国际中文教育基金会秘书长赵灵山为本次会议发来贺信，表示论坛和招聘会搭建了企业和人才的双向选择渠道，为墨西哥6所孔子学院学生提供了丰富就业机会，是学以致用的大胆尝试。他期待未来双方更紧密合作，切实为当地经济发展做出贡献。

墨西哥驻华大使馆商务参赞圣地亚哥·拖雷多·德哈致辞（主办方供图）

中国驻蒂华纳总领事虞越致辞（主办方供图）

北京第二外国语学院校长计金标也为本次论坛发来贺信。 他认为，本次论坛与招聘会既为孔院学生提供了良好就业机会，也为参加企业提供了人才招聘渠道。通过孔子学院，中墨企业不仅能有效克服语言障碍和文化沖突，而且能拓宽人才招募渠道，加速企业文化构建，双方合作共赢之路必将越走越宽广。他希望孔子学院与企业界广泛加强合作，为孔院学员搭建“学以致用”的一体化平台，为促进世界多元文明的交流互鉴、构建人类命运共同体贡献智慧。

奇瓦瓦自治大学校长路易斯·阿方索·里维拉·坎波斯为论坛致辞。他肯定了孔子学院在墨西哥培养人才以及传播文化方面的重要作用，表示奇瓦瓦自治大学将帮助孔子学院在墨西哥各地建立更多教学点，扩大教学规模，并准备建立商务汉学本科专业。同时，该大学将重视发展与墨中企业的关系，培养精通汉语和西班牙语的专业贸易人才，推动两国的经济与文化交流。

奇瓦瓦自治大学校长路易斯·阿方索·里维拉·坎波斯致辞（主办方供图）

中墨企业代表在合作论坛发言，纷纷表示与孔院的深入合作是企业解决用人难题的最佳选择，今后将加强与孔院的合作，互利互惠、互通有无，实现共赢发展。

(责编：贾文婷、吴成良)