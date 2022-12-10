当地时间12月8日，黎巴嫩南部边境“蓝线”附近雷场，中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队顺利完成联黎“天使救援”演习，图为扫雷监督员赖力作简报。张哲摄

人民网大马士革12月10日电 （记者薛丹 通讯员张哲、李竹林、赖力）当地时间12月8日，中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队出色完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）组织的“天使救援”演习。演习过程中，我维和官兵行动迅速、处置得当，展现了出色的应急救援能力和指挥协同能力，得到联黎司令部和参演友军的高度赞扬。

此次演习由联黎部队司令部指挥，中国、加纳、柬埔寨、意大利等7个国家的维和人员参与。演习以中国维和分队扫雷时发生爆炸事故和加纳维和分队巡逻时遭遇武装分子袭击为背景，重点检验各维和出兵国的应急处置和应急救援能力。

自8月份部署至任务区以来，中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队累计清排雷场面积2500余平方米，扫除地雷600余枚，为维护南黎地区和平稳定发挥了重要作用。

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