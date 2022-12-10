新华社加拿大蒙特利尔12月9日电（记者陈琛 彭卓）在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间，亚洲开发银行携手清华大学气候变化与可持续发展研究院启动“基于自然的解决方案”亚洲优秀实践案例征集活动。

亚洲开发银行环境专家邹玥屿9日在COP15第二阶段会议期间对新华社记者说，“基于自然的解决方案”指运用符合自然规律和系统性的方法应对气候变化、生物多样性丧失等挑战。活动将选拔在生态系统保护、修复和可持续利用方面优秀的亚洲实践案例，这些案例均具有气候变化治理和生态治理的协同效应。

据清华大学气候变化与可持续发展研究院“基于自然的解决方案”合作平台负责人王彬彬介绍，此前，该院曾从国内外收集的300多个“基于自然的解决方案”实践案例中精挑出28个优秀实践案例，其中10个案例来自中国，并基于此在上月举行的联合国气候变化大会上推出《基于自然的解决方案全球实践——碳中和视角下的协同路径探索》一书。亚洲优秀实践案例征集活动将结合亚洲实际情况完善筛选指标。

据介绍，征集截止时间为2023年3月31日，入选的优秀案例将于明年在阿联酋举行的联合国气候变化大会上展示。

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