新华社加拿大蒙特利尔12月9日电（记者林小春 林威）儒艮、鲍鱼、柱状珊瑚……世界自然保护联盟9日更新的濒危物种红色名录又增添一些海洋物种。据新名录，所评估的海洋物种中近10%面临灭绝危险。

世界自然保护联盟当天在加拿大蒙特利尔宣布，在评估的1.79万种海洋物种中，1550余种面临灭绝危险。这些受威胁海洋物种中，至少41%遭受气候变化冲击。

关注重点之一是海洋草食性哺乳动物儒艮，它在全球范围内属“易危”物种，但生活在东非附近海域和南太平洋新喀里多尼亚附近海域的儒艮分别被升级为“极危”和“濒危”。最新研究发现，东非附近海域成年儒艮数量已降至不足250头，而新喀里多尼亚附近海域成年儒艮不足900头。它们受到的主要威胁包括：被渔船误伤、偷猎、其食物海草被油气勘探开采活动破坏等。

世界自然保护联盟还首次对鲍鱼生存状况进行评估，发现全球54种鲍鱼中有20种面临灭绝危险。鲍鱼面临的主要问题是不可持续的采收和非法捕捞，气候变化、疾病和污染让问题雪上加霜。比如，海洋热浪日益频繁和严重，2011年就曾导致西澳大利亚最北部地区99%的罗氏鲍死亡。

此外，加勒比海的柱状珊瑚数量自1990年以来锐减超80%，受威胁等级从“易危”跳过“濒危”，直接升为“极危”。最近几年出现了一种具有高度传染性的“石珊瑚组织损失病”，感染大面积柱状珊瑚，是其面临的最紧迫威胁。

世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒说，人类活动制造了破坏全球海洋生物生存的“完美风暴”。他希望正在此间举行的联合国生物多样性大会取得成功，为未来一段时间的自然恢复设定方向，帮助解决气候变化和生物多样性两重危机。

世界自然保护联盟红色名录是较为权威的物种灭绝风险评估名单。最新红色名录包括逾15万物种，其中4.2万物种生存受威胁。

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