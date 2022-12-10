中新网北京12月9日电 当地时间12月7日下午，中国国家主席习近平乘专机抵达利雅得，应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，出席首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

中国元首外交进入“中东时刻”，国际舆论对此持续关注，认为这是一次具有“划时代意义的访问”，中沙两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，开启两国关系的“新时代”。

具有“划时代意义的访问”

这是一次具有“划时代意义的访问”，中国国家主席习近平受到沙特的“热情欢迎”，路透社在报道中指出。

《纽约时报》、英国广播公司(BBC)等外媒注意到沙特的多项特殊安排凸显最高礼遇，称其中细节展现出“日益密切的”中阿关系。

美国有线电视新闻网(CNN)还提到，沙特国家电视台播放了中国和沙特官员过去的会面片段，以此展现两国跨越多个世纪的友好关系。

“这次访问意味着过去几年的关系深化登上高峰。”彭博社援引沙特NEOM大型项目顾问委员会成员阿里·谢哈比评论说。

另一名阿拉伯高级外交官则向CNN表示，首届中国-阿拉伯国家峰会和中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会标志着中阿关系史上的一个“里程碑”。

“可靠和值得信赖的伙伴”

随着中沙两国关系翻开新篇章，两国进一步的经济合作和发展引发多家外媒关注。

卡塔尔半岛电视台评论称，中沙两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，开启两国关系的“新时代”。随着中东地区寻求经济活动的多元化，中国与沙特之间的双边关系得到进一步扩展。

英国广播公司(BBC)注意到，中国与沙特经贸领域交流合作近年来进一步扩展。在基建领域，沙特提出“2030愿景”，发展汽车工业、军工产业、通信产业等，而中国在新能源汽车和基建等行业具有优势，这将促进两国多领域扩大合作。

法新社援引沙特能源大臣萨勒曼的话称，沙特将继续做中国在全球石油市场“可靠和值得信赖的伙伴”。萨勒曼表示，两国双边关系“正在见证质的飞跃”，将继续推动能源供应链合作。

美国《外交政策》杂志评论称，在当前国际局势中，沙特将拒绝选边站。美国和沙特“一夫一妻制的婚姻”已结束。报道指出，对于沙特而言，中国现在是沙特最大的贸易伙伴，已超过美国与沙特的双边贸易。

俄罗斯卫星通讯社援引经济研究中心总经理阿里·布·哈姆辛的分析称，“沙特阿拉伯是一个自由和独立的国家，有权力发表自己的意见，也有能力自己做决定。中国国家主席习近平的访问证明，我们生活在多极化的世界，中沙关系相当稳固，特别是在经济领域。”

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