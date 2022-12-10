新华社新西兰奥克兰12月10日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理杰辛达·阿德恩9日在奥克兰表示，新西兰与中国进行合作十分重要，与中国的健康关系保证了新西兰的繁荣。

由新西兰政府、新西兰-中国关系促进委员会和新西兰中国贸易协会主办的新中建交50周年庆祝活动当天在奥克兰举行。阿德恩在发表讲话时，用候鸟斑尾塍鹬每年在新西兰和中国之间往返迁徙的例子说明，尽管两国地理距离遥远，但总是彼此相连。

“斑尾塍鹬迁徙告诉我，我们总是彼此联系的。不仅是现在的我们，还有我们的祖辈、我们的未来。无论何时，合作都显得至关重要。”阿德恩说：“我们与中国的健康关系保证了新西兰的繁荣。过去几年，极有韧性的双边经贸往来证实了这一点。”

中国驻新西兰大使王小龙致辞说，中新友好合作可以给彼此和世界增加更多确定性。双方应不断深化政治互信，拓展务实合作，深化民间友好，加强国际地区合作，站在历史新起点上，共同开创更美好未来。

新西兰-中国关系促进委员会主席麦康年、新西兰中国贸易协会主席马丁·汤姆森等均表示，两国友谊来之不易，是两国政府和人民全方位持续交往和投入的结果。

新西兰前总理约翰·基、珍妮·希普利和多位新西兰现任政府部长和议员以及新中两国商界人士等出席了庆祝活动。

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