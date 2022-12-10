(经济观察)美国出口管制打开“潘多拉魔盒”

中新社北京12月9日电 (记者 李晓喻)美国在半导体领域针对中国打出的“组合拳”引发海内外持续关注。多位学者最近撰文指出，美国一系列封堵打压之举对美企和全球半导体行业都将产生严重后果。

中国半导体行业协会IC设计分会理事长、中国集成电路创新联盟常务副理事长魏少军表示，美国出口管控措施的真实目的，就是重建一个没有中国参与的全球半导体供应链，同时捎带着遏制和打压其他竞争对手。

魏少军认为，半导体供应链涉及的内容极其广泛，产业门类种类众多，几乎没有一个国家能够拥有所有的环节。而市场作为最重要的环节，一旦出现问题，前面所有环节的努力都会付诸东流。“美国政府一些人期望构建一个没有中国的供应链体系来遏制中国这个最大的半导体市场，显然是对半导体产业缺乏了解。”

北京大学集成电路学院院长蔡一茂也称，集成电路是真正实现供应链全球化的产业，美国搞“阵营对抗”与技术围堵必然会对美国企业造成巨大利益损失，影响企业的稳定经营和行业的健康发展。

据美国集成电路协会评估，建立自给自足的美国本土供应链将需要至少1万亿美元的预先投资，且芯片价格总体上涨35%至65%。此外，中美集成电路供应链高度互补，美国企业在中国发展集成电路产业过程中获得巨大收益，美国多家头部集成电路公司的在华营收占比超过30%，有些甚至高达50%。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉、助理研究员李建桐撰文指出，新规对美直接负面影响已显现，企业营收减少，新增投资遭抑制，而潜在影响或更加严重。

新规出台后，不少美国半导体巨头大幅下调了营收目标。应用材料公司(Applied Materials)披露，新规对其2023年营收的影响或达到15亿至25亿美元。泛林集团(Lam Research)认为，受新规影响，其2023年营收或将减少20亿至25亿美元。

部分美国半导体企业已宣布大幅减少设备投资，如英特尔2022年的设备投资比此前计划减少15%，美光科技(Micron Technology)拟将2023年的前工序设备投资减少50%。

“美出口管制新规意图扼杀中国半导体产业，短期内似乎起到了一定效果，但也搬起石头砸了自己的脚，损害了本国半导体产业的长远利益和发展前景。”屠新泉、李建桐表示。

分析人士认为，美国出口管控不仅冲击本国企业，对全球半导体行业的利益也将造成极大损害。

屠新泉、李建桐认为，美国出口管制新规令全球半导体产业链蒙受巨大损失。新规扰乱了全球半导体产业链原有的分工体系，严重脱离了企业的生产实际。此外，新规也抑制了全球半导体产业链上的技术进步，增加了全球半导体产业链的风险和不确定性，损害了各方之间的政策互信。这种不合理的出口管制，就像打开了“潘多拉魔盒”，甚至会酿成地区性乃至全球性的半导体产业及相关产业的巨大震荡。

魏少军也表示，全球半导体产业之所以能有今天的辉煌，靠的就是全球合作。如今，半导体产业全球化进程已经到了不可逆转的程度，如果要强行改变这一状况，只会把全球半导体市场撕裂并碎片化，使半导体产业将陷入深度不确定性。

他直言，一个产业只要有高额利润，就会有新的进入者。“不要指望能够一方面占据着高额利润，一方面又希望不出现竞争者，这是不现实的。”而恶意打压，并不会带来供应链的安全。(完)

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