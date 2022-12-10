新华社日内瓦12月9日电（记者刘曲）世界卫生组织9日发布报告说，感染人类的细菌表现出对抗生素的耐药性越来越强，世卫组织对此高度关注。

这份《全球抗生素耐药性和使用监测系统报告》首次提供了在各国检测覆盖范围内的抗生素耐药性分析和2017年以来的趋势，以及27个国家的人用抗生素消费数据。参与调查的国家达127个，覆盖世界人口的72%。

报告说，在经常引起医院血流感染的细菌中，如肺炎克雷伯菌和不动杆菌，耐药性水平高达50%以上。这些威胁生命的感染需要用到碳青霉烯类抗生素治疗，但耐药性导致死亡风险上升。

一些常见细菌感染正变得越来越耐受治疗。比如，超过60%的淋病奈瑟菌分离物（一种常见的性传播疾病）对最常用的口服抗菌药之一环丙沙星表现出耐药性，超过20%的大肠杆菌分离物（尿路感染中最常见的病原体）对一线药物（氨苄西林和复方新诺明）和二线药物（氟喹诺酮类药物）都有耐药性。

报告说，尽管在过去四年里大多数细菌的耐药性趋势保持稳定，但与2017年相比，因耐药性大肠杆菌和沙门氏菌引起的血流感染以及耐药性淋病感染至少增加了15%。世卫组织说仍需更多研究来确定观察到的耐药性增加背后的原因。

世卫组织说，在人类抗生素消费方面，27个提供报告数据的国家中有65%达到了世卫组织确定的目标，即确保至少60%的抗生素消费来自“可用”类抗生素，这类抗生素对广泛的常见感染有效且产生耐药性风险较低。

世卫组织2017年修订的《基本药物清单》将抗生素分为可用类、慎用类和备用类三类。“可用类”抗生素可随时用于治疗范围广泛的常见感染；“慎用类”包括建议用于对少数感染进行一级或二级治疗的抗生素，以避免耐药性进一步发展；“备用类”包括被视为最后手段的抗生素，应仅在所有其他替代药物失灵的最严重情况下使用。

(责编：贾文婷、刘叶婷)