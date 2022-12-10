新华社联合国12月9日电 中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会审议向乌克兰提供武器问题时发言，警告大量流入乌克兰的武器存在转让的风险。

耿爽说，乌克兰危机持续近10个月，大量武器弹药涌入乌克兰。交战双方特别是普通民众都遭受了巨大的损失和创伤。今年9月，负责裁军事务的联合国副秘书长中满泉在向安理会通报时曾表示，大量武器流入受冲突影响地区存在转让的风险。刚才，她又重复了这一观点。今年6月，国际刑警组织也曾表示，运往乌克兰的武器可能会流入黑市，落入犯罪分子之手。这些警告都不幸言中。据报道，中东、非洲一些武装团伙和恐怖组织已通过非法渠道获得从乌克兰流出的武器弹药。国际社会对此应当予以重视，并采取防范措施。长期来看，乌克兰境内大批武器弹药及爆炸物可能对战后恢复重建带来安全隐患。阿富汗、伊拉克、索马里等国在此方面的前车之鉴不可不察。

他说，中方在乌克兰问题上始终主张停火止战、对话和谈。从危机爆发之初，中方就一直强调，政治解决是唯一出路。一味向战场投放武器，不断扩大武器使用品种和范围，只会加剧各方矛盾，延长并扩大冲突，让普通民众付出更大代价。中方再次呼吁国际社会加大劝和促谈的努力，为当事方重返谈判营造氛围，为政治解决乌克兰危机创造条件。

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