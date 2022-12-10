人民网布鲁塞尔12月9日电 （记者牛瑞飞）为落实中欧高层共识，促进中欧金融科技和数字经济领域对话与合作，欧盟中国商会与中欧数字协会于12月9日在布鲁塞尔共同举办首届中欧金融科技峰会。

中欧双方政策决策者、商业领袖和专家学者等就中欧金融科技政策、金融科技最佳实践及金融创新前景等进行线上交流。

欧盟委员会前副主席维维亚娜·雷丁在欢迎辞中表示，本次峰会非常具有话题性。金融科技崛起使大量初创企业和大型科技公司进入金融服务领域，成为新的市场竞争者，颠覆传统金融模式，带来深刻影响，如促进无现金社会发展、数字货币及跨境支付等。政策制定者需为金融科技发展建造好物理和法律意义上的基础设施，为未来新贸易发展创造条件。

中国驻欧盟使团公使彭刚发表了主旨演讲。他表示，本次峰会是落实中欧经贸高层对话关于金融合作共识的重要一步。科技助力金融，是深化金融供给侧结构性改革，健全适应数字经济发展的现代金融体系的关键。

欧盟中国商会会长徐海峰在致辞中表示，中欧金融科技领域合作与对话有良好政策基础和市场条件。中欧互为重要金融科技市场，合作前景广阔。双方还可在应对数字鸿沟、数据流通、数字规则制定和金融风险防范与监管等领域加强沟通。

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