颜 欢

首届中阿峰会的媒体中心里，云集了众多来自阿拉伯国家的媒体记者，显示出阿拉伯国家对此次峰会的热切关注与真心期盼。

会说一口流利中文的阿联酋通讯社记者费拉斯·哈桑带着阿联酋阿布扎比电视台记者来到本报记者面前。“他们特别想采访你们，听听中国媒体朋友对阿中关系的看法。我可以帮你们翻译！”我们的媒体席瞬间成为中阿媒体交流会现场。几个小时里，不断有阿拉伯媒体记者过来和我们交流，交谈中，阿拉伯媒体同行对这场必将载入史册的中阿峰会的期待溢于言表。

上世纪50年代以来，中国同阿拉伯国家陆续建交，双方相互理解、相互尊重，守望相助、风雨同舟，成为平等相待的好朋友、互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。进入21世纪，中阿关系在国际风云变幻中砥砺前行，政治互信、经济互利、文明互鉴的广度和深度实现历史性跨越。过去10年，中阿关系进入新时代，各领域合作取得一系列标志性、突破性成就。

短短几天，我和同事时刻感受到阿拉伯民众对中国朋友的深情厚谊：在沙特首都利雅得老城区的马斯马克堡，活泼的阿拉伯少女听说记者是中国人，纷纷叫来伙伴一起合影，并发在自己的社交媒体上，配文道：“我的中国朋友”；在探访沙特国王萨勒曼的出生地“四方宫”时，当地工作人员坚持把我们送到采访目的地；在博物馆里，为观展者书写阿拉伯语姓名的书法家为我们设计了几种不同款式，“一定得给中国朋友写一幅满意的”……

“你们可以看到，媒体中心里所使用的设备和技术都是最好的。记者只需坐在直播台前，通过信号就可以将新闻报道传送到世界的任何角落。”沙特新闻部国际媒体处总监侯赛因·沙马里自豪地说，我们始终怀着参与历史、创造历史的信心和决心筹备首届阿中峰会。他表示：“中国是阿拉伯国家第一大贸易伙伴，更是我们携手走向未来的最佳伙伴。阿方愿与中国在科技、新能源领域加强交流和合作，这是植根于传统友谊的天然信任和真诚期待。”

经历2000多年穿越时空、跨越山海的交往，中阿关系在新时代历久弥新，熠熠生辉。首届中阿峰会必将成为中阿关系发展的重要里程碑，引领双方携手创造更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 08 版）

(责编：岳弘彬、胡永秋)