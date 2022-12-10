中国电建所属山东电建三公司的海底电缆敷缆船正在沙特红海区域作业。

库马尔摄

图中国铁建承建的阿尔及利亚东西高速公路中标段项目。

赛义德摄

中国援摩洛哥医疗队塔扎分队医生为当地居民开展医疗服务。

中国援摩洛哥医疗队供图

记者在首届中阿峰会媒体中心工作。

本报记者 薛 丹摄

由中企承建的埃及新行政首都中央商务区。

中建埃及供图（新华社发）

二〇一六年一月二十日，习近平主席在埃及开罗授予十位阿拉伯人士“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”，表彰他们为促进中国和阿拉伯国家友好合作做出的努力与取得的成就。在首届中国—阿拉伯国家峰会召开之际，部分获奖人士接受本报记者采访，畅谈阿中友好合作。

“为阿中关系未来作出新的规划”

——访摩洛哥中国友好协会主席穆罕默德·哈利勒

本报记者 黄培昭

“首届阿中峰会的举行将为摩中、阿中关系进一步发展注入新动力，推动双方友好关系迈上新台阶。”摩洛哥中国友好协会主席穆罕默德·哈利勒对记者表示。

哈利勒是摩洛哥著名的中医医生，与中国结缘于上世纪70年代末。1975年，中国开始向摩洛哥派遣医疗队，针灸和中药帮助许多摩洛哥人缓解病痛、治愈疾病，这让哈利勒对中医产生了浓厚兴趣。1978年，哈利勒前往中国留学，先后在北京语言学院（现北京语言大学）和北京医学院（现北京大学医学部）学习中文和中医，并获得医学博士学位。“初到中国时，中国刚开始改革开放，处处充满着奋发向上的活力。随后10年间，中国各地发生巨大变化，我看到了一个文明古国在转型过程中展现出的勃勃生机。”哈利勒学成回国后，在卡萨布兰卡经营起一家中医诊所，用自己的专长服务当地民众。他的中医诊所里，挂满了中式挂扇、字画、京剧脸谱，洋溢着浓郁的中国气息。

回忆起2016年1月在埃及首都开罗获颁“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”并受到习近平主席亲切会见的情景，哈利勒深情地说：“这是我一生引以为豪的荣耀，我一直牢记习近平主席嘱托，通过传播包括中医在内的中国传统文化，做摩中友好的使者，为两国民间友谊搭建桥梁。”

哈利勒表示，摩洛哥与中国虽远隔万里，但一直保持友好往来。历史上，摩洛哥旅行家伊本·白图泰远赴中国，记录下了他在中国的所见所闻，让更多阿拉伯人了解中国，成为摩中、阿中友好交流史上的佳话。“现在，我们更应该从历史中汲取智慧，进一步推动摩中、阿中友好关系发展，为双方人民带来更多福祉。”

2017年11月，中摩双方签署共建“一带一路”谅解备忘录。在哈利勒看来，共建“一带一路”有助于推动各国进步和繁荣，符合全人类的共同利益。“这一倡议与阿拉伯国家的发展战略十分契合，有助于我们实现经济增长和社会发展。”

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。“面对新形势、新挑战，阿拉伯国家和中国都致力于推动构建新型国际关系，携手促进世界和平、发展、稳定与繁荣，倡导不同文明之间的对话，在相互合作、互利共赢基础上，推动构建人类命运共同体。首届阿中峰会将为阿中关系未来作出新的规划，更好造福双方人民。”哈利勒说。

“让阿中合作成果造福更多民众”

——访约旦塔格集团创始人兼董事长塔拉勒·贾扎莱

本报记者 沈小晓

“阿拉伯国家与中国有着许多共同的目标、愿景和价值理念，期待阿中进一步拓展合作。我愿为促进阿中友好合作竭尽所能。”约旦塔格集团创始人兼董事长塔拉勒·贾扎莱在接受记者采访时表示。

贾扎莱今年84岁，于1972年创办塔格集团。集团目前已发展为阿拉伯世界规模最大的服务咨询公司之一。贾扎莱对自己获得“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”倍感荣幸，他说：“这是一份历史性的荣誉，对我来说也意味着更多的责任。”

多年来，贾扎莱一直密切关注中国发展，积极推动约旦与中国在教育、文化、经济等领域的交流合作。

语言是沟通的桥梁，推动语言文化教学可以极大促进中阿交流与合作。2008年9月，塔格集团与中方合作建立孔子学院，这不仅是第一家落户约旦的孔子学院，也是全球第一所由中国高校与外国企业合作建设的孔子学院。同时，贾扎莱积极推动塔格集团与沈阳师范大学合作建立阿拉伯语教学文化中心。“很多年前，我的儿子问我要把他的孩子送到哪里参加夏令营，我毫不犹豫地说中国。现在，我的儿子、孙子、孙女都会说中文。”贾扎莱表示，希望能在更多的阿拉伯国家推广中国语言与文化。

贾扎莱表示，阿中可以通过更多方式加强文明对话，促进经贸合作，包括加强数字领域的合作，推动社会数字化转型。近期，塔格集团与华为约旦分公司就开展技术创新、培养信息与通信技术人才等开展了合作。

阿拉伯国家地处亚非大陆交汇地带，是历史上丝路文明的重要组成部分，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。中国和阿拉伯国家在基建、能源等领域实施了200多个大型项目，成果已惠及双方近20亿人民。贾扎莱表示，共建“一带一路”框架下的合作超越了国界，涉及教育、卫生、农业、工业、贸易、旅游等众多领域，为共建国家吸引投资、培养人才，增进了民生福祉。

当前，世界发展面临严峻挑战，全球化进程遭遇逆风，世界经济增长放缓。贾扎莱表示，中方提出的全球发展倡议将为各国特别是发展中国家实现稳健、绿色、更加平衡的增长发挥重要作用，推动破解全球发展难题。贾扎莱说，在推进全球发展的过程中，中国始终坚持共商共建共享的理念，彰显了开放包容的伙伴精神，体现了作为负责任大国的使命与担当。“期待中国与阿拉伯国家在经贸、旅游、文化、教育等领域加强互动交流，深化民心相通，让阿中合作成果造福更多民众。”

“符合各方对践行多边主义的期待”

——访阿尔及利亚—中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什

本报记者 任皓宇 沈小晓

“阿中关系是建立在长期友好、建设性合作与平等互利的基础之上的。”阿尔及利亚—中国友好协会主席伊斯梅尔·德贝什在接受本报记者采访时表示，首届阿中峰会的举行将进一步深化双方在各个领域的友好关系，推动双方实现共同发展、共同繁荣。

德贝什是阿尔及利亚阿尔及尔第三大学教授，长期从事阿拉伯国家与中国特别是阿尔及利亚与中国关系的研究。自上世纪90年代起，德贝什担任阿尔及利亚—中国友好协会主席，致力于推动两国间的交流与合作。德贝什表示，他在大学攻读国际政治与国际关系专业期间，就开始关注中国。近年来，阿尔及利亚不少大学都开设了关于中国的研究学科，德贝什更是鼓励学生从事阿中两国关系研究。

1998年，德贝什首次访华，此后多次访问中国，中国人民的热情好客、勤奋拼搏给他留下了深刻印象。“每次来中国我都会发现，无论是城市还是农村都在发生着巨大变化，经济社会等各领域发展取得了非凡成就。”德贝什说，“中国经济保持快速稳定发展，历史性解决绝对贫困问题，这一成就举世瞩目。”

2016年1月，习近平主席访问阿拉伯国家联盟总部，并发表题为《共同开创中阿关系的美好未来》的重要演讲。德贝什表示，习近平主席的重要演讲被阿拉伯国家的媒体广泛报道，深入人心，“阿拉伯国家深深感受到中方在促进阿中友好合作、推动文明交流互鉴方面的诚意和决心”。

目前，中国已同21个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。德贝什表示，共建“一带一路”强调相互尊重、合作共赢，为阿拉伯国家经济发展提供了巨大机遇，有利于维护发展中国家共同利益，实现各国多元、自主、平衡和可持续发展。德贝什表示，中国坚持在和平共处五项原则基础上发展同各国友好关系，提出全球发展倡议、全球安全倡议，推动构建人类命运共同体，“中国方案为更好地解决全球性问题提供了中国智慧”。

在德贝什看来，当前人类社会面临前所未有的挑战。“阿拉伯国家日益认识到坚持真正多边主义的重要性。首届阿中峰会的举办，符合各方对践行多边主义的期待，将进一步增进阿中友好关系。”德贝什相信，阿中各领域的互动交流将更加广泛和深入，合作成果将惠及更多民众。

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 08 版）

(责编：岳弘彬、胡永秋)