陈 曦

今年12月10日是中国同尼加拉瓜复交一周年纪念日。一年前，尼加拉瓜顺应历史大势和时代潮流，恪守一个中国原则，同中华人民共和国恢复大使级外交关系，同绝大多数国家一样站在历史正确一边，成为中国第181个建交国。

复交以来，在习近平主席和奥尔特加总统战略擘画和亲自引领下，双方高速度、高标准推动合作取得“开门红”。两国党际、议会、政府部门、地方等各领域交往全面开展，在国际事务和涉及彼此核心利益及重大关切问题上保持密切沟通协作。事实证明，中尼复交既顺应历史大势和时代潮流，也完全符合两国和两国人民根本和长远利益。

复交后，尼方第一时间加入共建“一带一路”合作，全力支持落实全球发展倡议、全球安全倡议。双方在较短时间内签署自贸协定“早期收获”安排并启动全面自贸协定谈判，复交后前9个月，双边贸易额克服外部环境影响逆势同比增长近三成。尼产品输华准入工作正有条不紊推进。面对新冠肺炎疫情，两国守望相助、共克时艰，中方多批次向尼方提供新冠疫苗和医疗物资，用实际行动携手构建人类卫生健康共同体。

人文交流拉紧两国人民感情纽带。双方在两国复交百日和一周年、北京冬奥会等重要时间节点开展系列庆祝活动。双方第一时间签署两国政府有关互免部分签证的协定，人员往来日益密切。两国主流媒体深度合作，中国优秀影视剧在尼加拉瓜电视台热播。30余名尼加拉瓜留学生赴华开启求学新生活，成为中尼文化交流的友好使者。两国教育部门正就在尼加拉瓜开设孔子学院密切协调，为热爱中国文化的尼加拉瓜朋友搭建学习平台。

云程发轫，行远自迩。相信在中尼两国领导人战略引领和双方共同努力下，两国将进一步加强发展战略对接，把政治互信转化为合作的不竭动力，把中尼关系打造成不同规模、不同国情国家友好合作、共同发展的典范。

（作者为中国驻尼加拉瓜大使）

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 06 版）

(责编：岳弘彬、胡永秋)