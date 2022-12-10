当地时间12月9日下午，首届中国—阿拉伯国家峰会在沙特首都利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。习近平主席在会上发表题为《弘扬中阿友好精神 携手构建面向新时代的中阿命运共同体》的主旨讲话。

当地时间12月9日下午，首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。习近平主席发表题为《继往开来，携手奋进 共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。

接受本报记者采访的阿拉伯国家各界人士表示，习近平主席在首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上的主旨讲话为构建面向新时代的中阿、中海关系指明方向路径，为中阿、中海友好合作注入了强劲动力。

“中国的发展是和平、进步力量的增长”

习近平主席强调，中阿作为战略伙伴，要继承和发扬中阿友好精神，加强团结合作，构建更加紧密的中阿命运共同体，更好造福双方人民，促进人类进步事业。

阿盟秘书长发言人贾迈勒说，中国发展为包括阿拉伯国家在内的世界各国提供了重要机遇。“中国的发展是和平、进步力量的增长，中国是阿拉伯国家值得信任的朋友和伙伴。”

埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆说，阿中建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系以来，务实合作不断取得新进展。“中国的发展成就鼓舞了阿拉伯国家人民。中国在巴勒斯坦问题上秉持公正立场，为维护地区和平稳定作出重要贡献。”马哈茂德表示，首届阿中峰会为阿中关系进一步发展规划了路径。阿中关系已成为发展中国家团结合作的典范，有利于推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

沙特资深媒体人艾哈迈德·沙赫里表示，习近平主席将阿中友好精神概括为“守望相助、平等互利、包容互鉴”，具有很强的现实指导意义。

过去10年，中阿经贸合作不断迈上新台阶。“首届阿中峰会开启了阿拉伯国家同中国在经贸、投资和文化等各领域合作的新阶段。”埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米表示，中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等得到阿拉伯国家的广泛认同和支持。

在约旦广袤的沙漠中，由中企管理运营的两个风电站和一个光伏电站正为当地输送着源源不断的绿色电能。这是约旦规模最大的清洁能源项目之一。约旦前财政部长伊兹丁·卡纳克利亚表示，来自中国的投资为促进约旦清洁能源发展作出贡献。约旦正大力发展清洁能源，将营造更好投资环境，加强同中国的合作。

突尼斯作家、政策分析师卡西米·贾迈表示：“中国坚持扩大高水平对外开放，强调与各方互利共赢。中国在科学技术领域的巨大发展让阿拉伯国家感到振奋，阿拉伯国家看到了合作发展的机遇，也期待与中国深入开展科技合作。”

沙特研究与知识交流中心执行主席阿卜杜拉·库维里特表示，阿拉伯国家和中国历史上互相支持、风雨同舟，结下了深厚情谊。近年来，双方合作不断深化。阿拉伯国家与中国不断加强发展战略对接，将为促进全球发展贡献更多力量。

“海中深化合作有利于双方，也将惠及世界”

习近平主席强调，站在历史的十字路口，我们要赓续中海友好传统，以中海战略伙伴关系为契机，充实中海关系战略内涵。

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，当前，海合会国家正处在疫后经济复苏的关键时刻。“建立并加强海中战略伙伴关系，对于海中合作的未来至关重要。中国市场广阔、工业体系完备。加强海中合作将为海合会国家经济多元化开辟更广阔空间、提供重要助力。”

“海中是天然的合作伙伴。”阿曼卡布斯苏丹大学历史系教授穆卡达姆表示，海合会国家拥有丰富的资源，中国拥有巨大市场，双方继续扩大合作潜力无限，将为双方民众创造更多福祉。

科威特大学工程学院副教授安瓦尔·易卜拉欣表示，近年来，随着与中国合作不断深化，海合会国家基础设施建设明显提速。在合作中，我们深切感受到中国技术和中国速度为科威特创造的机遇。期待海中战略伙伴关系为地区国家带来更多发展机遇。

“习近平主席在主旨讲话中强调构建能源立体合作新格局，推动金融投资合作新进展。在当前全球经济复苏乏力的背景下，中方主张意义重大。”卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，中国是世界经济发展的重要引擎，海湾国家是全球最重要的油气能源输出地。海中双方均倡导坚持真正的多边主义，主张通过开放促进经济发展，“海中深化合作有利于双方，也将惠及世界”。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，海合会的主要宗旨是协调各国政策，推进区域经济一体化。中国长期以来都是海合会第一大贸易伙伴，海中合作从传统能源领域逐步拓展升级到高科技和新兴产业，这对双方都意味着重大机遇。

沙特旅游推广局执行局长阿卜杜拉表示，丰富人文交流、增进民心相通为海中各领域合作奠定了良好基础。“中方同意将沙特列为中国公民组团出境旅游目的地国，进一步扩大双方人员往来和人文交流，沙特社会各界十分振奋。”

作为海湾国家“中文热”的见证者，科威特大学文学系主任阿卜杜·哈迪·阿杰米由衷期待海中进一步开展教育合作和文化交流。“中国独特的历史文化传统对科威特民众有很强的吸引力。希望双方高校进一步加强交流合作，增进人民友谊。”

巴林企业家、巴中友协副主席尤素福·萨拉赫丁表示，中国取得了许多重要科技创新成就，巴方十分期待同中方加强在科技领域的合作。“习近平主席此访开启阿拉伯国家与中国关系新时代。海合会国家愿发挥自身作用，同各方携手构建面向新时代的阿中命运共同体。”

（本报利雅得12月9日电 记者管克江、颜欢、谢亚宏、黄培昭、沈小晓、宦翔、程是颉、任皓宇）

《 人民日报 》（ 2022年12月10日 05 版）

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