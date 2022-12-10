中新社北京12月9日电 (李京泽 谢雁冰 黄钰钦)当地时间8日中午，在中国国家主席习近平此访的“中东时刻”中，中国与沙特阿拉伯的双边互动开启。这是习近平时隔六年再次到访沙特，也是一次各界期待已久的访问。中国与沙特此次跨越万里的对接互动显热度、见深度、有温度。

最高礼遇显“热度”

在此次中东之行中，习近平将出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。为了迎接习近平的到来，沙特方面做了精心准备，给予中国领导人最高礼遇。

当地时间7日，习近平乘坐的专机进入沙特领空后，沙特空军4架战机升空护航。专机进入利雅得上空时，6架“沙特之鹰”礼宾护卫机随行伴飞。机场鸣放21响礼炮，礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。有评论指出，最高礼遇体现出中沙关系的“热度”，也呈现出此次冬日访问“热络”的主基调。

在8日的双边日程中，习近平会见沙特国王萨勒曼，两国元首亲自签署协议，同意每两年在两国轮流举行一次元首会晤。习近平还与沙特王储兼首相穆罕默德举行会谈，双方同意，将中沙高级别联合委员会牵头人级别提升至总理级。此外，中国与沙特还发表联合声明、交换多领域合作文件文本，一系列热络互动让双边关系持续升温。

复旦大学中东研究中心研究员邹志强指出，无论是明确元首会晤频率，还是提升合作牵头人级别，均为中沙两国外交互动中的罕见安排。在阿拉伯国家展现出“向东看，向东行”政策导向背景下，中沙合作的“热度”对于中国与阿拉伯国家未来合作具有现实借鉴意义。

更多合作见“深度”

连续20多年来，沙特一直是中国在中东地区第一大贸易伙伴。如今，中沙各领域务实合作达到前所未有的水平。在外界看来，此访是中沙面向新时代的又一次“深度握手”，双方将在传统领域和新兴领域展现更多合作可能。

在传统领域，沙特是全球重要能源输出国，中国是全球最大原油进口国。在与穆罕默德会谈中，习近平表示，中方愿同沙方加强能源政策沟通协调，扩大原油贸易规模，加强勘探开发等合作。

“在国际能源市场动荡不断的形势下，两国扩展能源合作既有利于各自的发展和安全，还将有利于提升全球能源市场的稳定性。”邹志强分析称。

在新兴领域，沙特也在寻求能源转型，实现经济多元化。近年来，中沙两国在清洁能源、数字经济、高新技术等领域的良好合作势头也表明，中国在新能源转型中的发展与沙特“未来投资倡议”和“绿色中东”倡议不谋而合。

“此次，双方再提深化战略对接，加大相互支持，将为两国保障能源安全、提升竞争力起到重要作用。”西北大学中东研究所副教授王晋指出，经济结构上的互补性让中沙持续靠近，两国面向新时代的再次“深度握手”将落实到未来具体的合作之中。

人文交流含“温度”

“学习彼此的语言，了解对方的历史文化，将有助于促进两国人民相知相亲，也将为构建人类命运共同体贡献力量。”在开启中东之行前，习近平曾如此复信来自沙特的中文学习者代表。

习近平在同穆罕默德会谈中还专门提及此事。习近平表示，中方愿同沙方一道，推动两国中文教育合作取得更多成果。穆罕默德也回应说，希望中方继续支持沙方增强中文教育能力。

语言是表情达意的工具，是了解一个国家最好的钥匙。截至目前，中文已正式纳入沙特国民教育体系，学习中文正逐渐成为沙特民众的“新时尚”。而这样的人文交流细节，也折射出两国交往的温度。

“以语言为传播渠道，更多‘有温度’的沟通和交流将促进两国友谊进一步加深。”王晋表示，中国和沙特都是文明古国，有天然的亲近感，两国文明观都强调文明应当平等、互鉴、对话、包容。

除了对中文的学习，教育、文化、考古也架起了中沙两国民众增进彼此了解的“友谊桥”：沙特国王图书馆开设北京大学分馆，中沙两国考古学家在塞林港进行联合发掘，中沙合拍的首部电视动画《孔小西和哈基姆》广受小朋友喜爱……

在此访中，中方进一步提出“同意将沙特列为中国公民组团出境旅游目的地国，扩大双方人员往来和人文交流”，更为两国人文交流增添温度。虽跨越万里，但一幅民心相通的图景正在徐徐展开。(完)

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