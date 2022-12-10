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报告预计2023年全球大宗商品市场将经历再平衡

2022年12月10日09:22 | 来源：新华网
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新华社休斯敦12月8日电（记者徐剑梅）美国标普全球商品洞察公司8日就其《2023年能源展望》报告举行在线媒体吹风会。报告认为，2023年将是全球大宗商品市场再平衡之年。

根据该公司提供的报告提要，在新冠疫情冲击、乌克兰危机升级、宏观经济走弱和通胀高企等背景下，2022年全球能源供应出现前所未有的不确定性。随着化石能源需求继续增长，能源安全问题和各国政策应对将继续成为明年市场的主要风险。

报告认为，在2023年，几乎所有大宗商品市场都需要进行一年或更长时间的调整，才能使库存、供需和价格达到更可持续的平衡。

报告预计，2023年全球石油供应增长速度将放缓。另外，随着基本面转向重新调整，大宗商品价格预计将在2023年回落，天然气、煤炭和原油价格均将低于2022年的平均价格。

标普全球商品洞察公司首席地缘政治顾问保罗·谢尔登认为，西方针对俄罗斯石油出口的制裁等带来的政策不确定性将是影响2023年石油供应的最大因素。

报告还预计，欧洲电力市场在2023年可能会更加紧张，电力市场结构性改革将成为明年欧洲各国重要议程。

报告认为，对化石燃料的需求2023年将再次激增，全球二氧化碳排放量预计将上升。对能源安全、经济增长和地缘政治紧张局势的担忧，将令各国能源转型决策变得更加复杂而艰难。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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