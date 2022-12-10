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生态环境部部长黄润秋：中加将合作确保COP15第二阶段会议成功

2022年12月10日09:20 | 来源：新华网
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新华社加拿大蒙特利尔12月9日电（记者陈琛 林威）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋8日在出席第三届中（国）魁（北克省）合作论坛期间表示，中加将合作确保COP15第二阶段会议成功，期待深化两国在中国环境与发展国际合作委员会（国合会）平台下的合作。

黄润秋表示，作为COP15第二阶段会议的主席国和东道国，中加将合作推动“2020年后全球生物多样性框架”顺利达成。加拿大是国合会主要的发起方和捐资方。他期待中加在此平台围绕全球环境治理的创新、国家绿色治理体系、可持续生产和消费、低碳包容转型等四大课题做好联合政策研究，为推动实现美丽中国和绿色繁荣世界贡献力量。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在致辞中表示，本次论坛是中国和魁北克省合作的“新起点”，期待每个人都参与阻止和扭转生物多样性丧失的努力中。

中魁合作论坛由中国驻蒙特利尔总领事馆和加拿大魁北克省相关合作伙伴于2019年发起成立，旨在促进中国与魁北克省在各领域的合作，为双方交流互鉴提供平台。本届论坛主题为“生物多样性保护：地方在行动”。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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