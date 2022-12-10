新华社联合国12月9日电 中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会通过制裁人道豁免决议后作解释性发言，欢迎安理会通过该决议。

安理会当天表决通过第2664号决议，规定出于人道救援或保障基本民生目的的有关经济活动不违反安理会实施的资产冻结制裁措施。包括中国在内的14个安理会成员对决议草案投了赞成票，印度弃权。

耿爽在发言中说，制裁是《联合国宪章》赋予安理会的独特工具。中方一贯主张，安理会要以谨慎和负责任的态度处理制裁问题，避免滥用，避免造成负面人道影响。今年2月，中方在安理会制裁问题公开会上明确建议，安理会应对特定人道机构和人道援助设立常设性豁免机制。这一建议得到很多国家的支持。中方高兴地看到爱尔兰、美国响应各方呼吁与诉求，提出人道豁免决议草案。中方支持安理会采取行动改进制裁机制，积极参与磋商，推动完善草案。

耿爽表示，第2664号决议澄清了人道援助和制裁的关系，打消了有关援助方的顾虑和担忧。希望会员国和国际人道机构积极落实决议规定的人道豁免，防止对制裁采取扩大解读、过度执行的做法。希望国际社会，特别是发达国家加大人道援助力度，为人道行动提供更多实质支持。

耿爽说，国际社会要高度关注单边制裁对人道行动的负面影响。不容否认，人道机构面临最大的法律和政治风险，并非来自安理会制裁，而是一些国家愈演愈烈的单边制裁和“长臂管辖”。这些制裁往往造成巨大混乱和灾难，制造并加剧人道危机。希望相关国家能够秉持第2664号决议体现的人道精神，尽快停止在安理会框架外实施单边制裁。

耿爽表示，安理会对现有制裁机制要设立明确可行的退出安排，定期进行审查，及时调整或取消制裁。安理会此次通过的人道豁免决议，绝不能导致一些早该调整的制裁机制长期化、永久化。中方将同安理会成员一道，继续本着负责任态度，不断推动改进制裁机制，最大程度地降低制裁对人道民生的负面影响。

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