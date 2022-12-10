新华社利雅得12月9日电

中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会合作与发展峰会联合声明

（2022年12月9日于利雅得，沙特阿拉伯王国）

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特邀请，中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会成员国领导人于2022年12月9日在利雅得召开会议，与会领导人包括：

中国国家主席习近平，

沙特王储兼首相穆罕默德，

阿联酋联邦最高委员会成员、富查伊拉酋长哈马德·本·穆罕默德·沙尔基，

巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法，

阿曼内阁事务副首相法赫德·本·马哈茂德·阿勒赛义德，

卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼，

科威特王储米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫，

海合会秘书长纳伊夫·法拉赫·穆巴拉克·哈吉拉夫。

会议达成以下共识：

1.双方领导人同意加强中国和海合会建立起来的战略伙伴关系，强调要在政治、经济和文化等领域推动这一战略伙伴关系进入新时代，并通过了为实现这一目标而制定的《中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会战略对话2023年至2027年行动计划》。

2.双方领导人指示双方继续开展各层级战略对话，就共同关心的议题进行讨论并协调立场，支持旨在实现全球经济复苏的努力，应对新冠肺炎疫情等挑战给经济带来的消极影响，积极保障供应链韧性以及粮食、能源供应安全，推动在清洁能源来源和技术开发领域建立合作关系，帮助最有需要的国家并协助满足其人道领域需求。

3.双方领导人强调应相互支持，实现双方共同利益。中国支持海合会国家维护国家主权和领土完整，维护自身安全和稳定，实现融合发展。海合会国家支持中国发展经济、维护国家主权和领土完整，恪守一个中国原则。

4.双方领导人强调应继续深化双方在能源、贸易、投资、金融、工业、高科技、航天、卫生等领域的合作，实现双方共同利益，包括尽快完成中海自由贸易区谈判。

5.双方领导人表示愿加强文明对话和不同文化间的交流互鉴，维护文明多样性，强调各国人民和民族包容共处是国际社会最重要的原则和价值基础。鼓励双方在文化、教育、旅游、新闻、体育等领域的交流合作以及双方智库之间的友好交往，鼓励双方人民民心相通。

6.双方领导人赞赏卡塔尔成功举办2022年世界杯，赞赏该赛事在促进人文、文明、文化和思想交流方面发挥的积极作用；双方领导人谴责针对卡塔尔的恶意媒体攻击。双方领导人欢迎并支持卡塔尔于2023年3月5至9日举办联合国第五次最不发达国家第二阶段元首及政府首脑级会议。

7.双方领导人谴责恐怖主义，无论其源头为何，反对一切形式和表现的恐怖主义，努力切断恐怖主义资金来源，决心加强国际和地区努力，以打击恐怖主义和极端主义，防止任何个人和实体向恐怖组织提供资金、武器和招募人员，阻止一切威胁地区安全和稳定的活动。

8.双方领导人就地区和国际问题进行讨论，一致同意应共同努力实现全球和平、安全、稳定和繁荣，将恢复国际和平与安全作为优先事项，通过各国相互尊重和开展合作实现发展和进步，坚持国际法准则、国际人道主义法、《联合国宪章》和睦邻友好原则，维护以尊重各国主权、领土完整和政治独立为基础的国际秩序，不干涉别国内政，不使用武力或以武力相威胁。

9.双方领导人强调应支持《不扩散核武器条约》，阻止大规模杀伤性武器在海湾地区扩散，确保伊朗核计划的和平性质，以维护国际和地区安全与稳定，强调呼吁伊朗同国际原子能机构开展全面合作。

10.双方强调海湾阿拉伯国家和伊朗间的关系应遵循睦邻友好和不干涉内政原则，尊重国家独立、主权和领土完整，根据《联合国宪章》和国际法，通过和平方式解决分歧，不诉诸使用武力或以武力相威胁，维护国际和地区安全与稳定。

11.双方领导人强调地区国家参与的全面对话的重要性，以处理伊核问题、破坏稳定的区域性活动，阻止对恐怖组织、教派组织和非法武装组织的支持，防止弹道导弹和无人机扩散，保障国际航道和石油设施安全，遵守联合国决议和国际法理。

12.双方领导人强调支持一切和平努力，包括阿拉伯联合酋长国旨在根据国际法准则进行双边谈判以和平解决三岛（大通布、小通布、阿布穆萨）问题的倡议和努力，从而根据国际法理解决该问题。

13.双方领导人呼吁伊拉克尊重科威特主权和领土完整，遵守联合国安理会各项决议，尤其是第833号决议，以及两国之间业已签署的，并交存联合国的各项协议。呼吁伊拉克完成同科威特的海上划界。

14.双方领导人强调应在“两国方案”基础上，根据联合国相关决议和“阿拉伯和平倡议”公正解决巴勒斯坦问题，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，应停止定居点活动和一切单边行动，尊重耶路撒冷及其圣地的历史现状。

15.双方领导人强调支持阿里米主席领导的也门总统领导委员会，表示希望根据海合会倡议及其执行机制、也门全国对话会议成果、联合国安理会2216号决议政治解决也门问题，呼吁也门各方在联合国主导下立即开启直接谈判，继续遵守停火协议，支持满足也门人民的人道、救济和发展需求。双方领导人谴责胡塞民兵针对沙特、阿联酋、也门境内以及水路通道、国际航道上的民用目标所发动的一切恐怖袭击，呼吁各国就反对上述行径进行合作，恪守联合国安理会2216号和2624号决议关于武器禁运的规定。

16.双方领导人强调全力支持伊拉克主权、安全、稳定、发展和繁荣，以及伊方的反恐努力。强调应根据联合国安理会2254号决议，加大努力实现叙利亚危机政治解决，维护叙利亚主权和领土完整。强调同黎巴嫩人民站在一边，继续支持黎巴嫩主权、安全和稳定，支持黎巴嫩武装部队保卫黎巴嫩国境、抵抗极端恐怖组织威胁。支持根据联合国安理会有关决议解决利比亚危机的努力，鼓励利比亚各方在联合国主持下，尽快举行选举，统一国家机构，所有在利外籍作战人员和雇佣兵都应撤离。

17.双方领导人强调，应促进阿富汗的安全和稳定，并加大努力向阿富汗人民提供人道主义援助，呼吁阿富汗当局履行义务，保障阿全体人民的基本权益和自由，组建包容性政府，确保阿富汗领土不被任何恐怖组织利用，或被用于输出毒品。

18.双方领导人强调支持一切旨在根据国际法和《联合国宪章》推动局势缓和以及政治解决乌克兰危机的国际努力，以保护生命和财产安全，维护国际和地区的安全与稳定。

2022年12月9日发表于利雅得

(责编：白宇、岳弘彬)