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中方呼吁安理会取消对刚果（金）政府的武器禁运

2022年12月10日05:16 | 来源：新华网
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新华社联合国12月9日电 中国常驻联合国副代表耿爽9日在安理会审议刚果（金）问题时发言，呼吁安理会取消对刚果（金）政府的武器禁运。

耿爽说，一段时间以来，刚果（金）政府持续推进关键领域改革，不断提升治理能力，在刺激经济增长、推进2023年选举进程、促进地方发展和解武复员等方面取得积极进展。与此同时，该国东部地区安全形势仍未好转。当务之急是推动局势尽快降温、恢复稳定。包括“M23运动”在内的所有武装团体应立即停止敌对行动，无条件放下武器，撤出占领区，参与政治对话和解武复员进程。

耿爽说，根据多方反映的情况，“M23运动”等武装团伙拥有比刚果（金）安全部队更为先进的武器。这表明，安理会实施的武器禁运已对刚果（金）政府的安全能力产生负面影响，违背了安理会设立制裁机制的初衷。刚果（金）各界近期再次强烈要求安理会解除对该国武器禁运。中方支持安理会完全取消对刚果（金）政府进口武器的报备要求。

耿爽说，地区国家是安全共同体，有关各方应在尊重彼此利益关切的基础上，尽快通过对话协商化解分歧，多管齐下消除安全威胁。国际社会要继续支持非洲人以非洲方式解决非洲问题，在政治、人道、技术、资金等方面加大支持力度，与地区国家的努力形成合力，推动刚果（金）东部地区尽快恢复安全稳定。

(责编：岳弘彬、白宇)

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