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泰国政府携手华为推进数字人才培养

2022年12月09日10:35 | 来源：人民网-国际频道
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泰国数字经济和社会部部长顾问蒙特里·穆孔当天发言。人民网记者 赵益普摄
泰国数字经济和社会部部长顾问蒙特里·穆孔当天发言。人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷12月8日电 （赵益普、李百加）由泰国数字经济和社会部、泰国高等教育与科研创新部和华为共同举办的“泰国人才转型研讨会”7日在曼谷举行。研讨会当天，泰国政府和华为还一道启动了面向泰国大学生和高中生的“2022华为信息及通信技术大赛”。

泰国数字经济和社会部部长顾问蒙特里·穆孔当天表示，泰国政府期望，到2027年数字经济占国内生产总值的30%，为达到这一目标，必须大力培养数字人才。同华为合作举办的研讨会、信息及通信技术大赛，将有利于泰国培养新一代数字人才，构建包容、高质量、可持续的数字生态系统。

泰国高等教育与科研创新部常务副秘书素帕猜·巴吞那古认为，到2030年，泰国很可能在5G、物联网、人工智能和云计算等领域缺乏50万数字人才，因此泰国政府需要加强同华为等科技企业的合作，助力泰国人才转型、数字人才培养跟上数字经济发展的步伐。

据了解，“2022华为信息及通信技术大赛”将于12月9日开始，一直持续到2023年3月华为在泰国的招聘会，最终获得一等奖的团队将得到30万泰铢（约合人民币6万元）的奖金。华为自2015年开始在泰国举办信息及通信技术大赛，累计有超过1000名泰国青年学生参赛。

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(责编：于洋、杨牧)

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