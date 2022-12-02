人民网北京12月2日电 （记者宦翔）12月2日，商务部国际贸易经济合作研究院（以下称商务部研究院）主办的“《中国与阿拉伯国家经贸合作回顾与展望2022》发布会暨面向未来的中阿高质量合作研讨会”以线上视频会议形式举办。

商务部研究院副院长俞子荣出席会议并致欢迎辞。俞子荣表示，经贸合作是中阿合作的压舱石。2004年中阿合作论坛成立以来，尤其是“一带一路”倡议提出以来，中阿经贸合作全面深入发展，取得显著成果。中阿经贸合作发展前景广阔，中阿双方应大力推进中国—海合会自由贸易区谈判，进一步优化贸易结构，拓展新兴领域投资，促进基础设施合作转型升级。

会上正式发布了商务部研究院组织编写的《中国与阿拉伯国家经贸合作回顾与展望2022》。报告全面回顾了近年来中国与阿拉伯国家在货物贸易、服务贸易、投资、基础设施建设、发展合作、金融、人文交流等各经贸相关领域取得的合作成果，并展望未来合作趋势。《中国与阿拉伯国家经贸合作回顾与展望》系列报告将每两年发布一次，持续跟踪研究中阿经贸合作成果。

中国外交部西亚北非司大使李连和、商务部西亚非洲司二级巡视员赵刘庆、阿联酋驻华大使阿里·扎希里、埃及驻华使馆商务公使艾哈迈德·扎基为研讨会致辞。中外嘉宾表示，阿拉伯国家同中国不断提升在传统和新兴领域的高质量合作，正在推动双边经济和商业伙伴关系向更加深化和多元的方向发展。

中国前中东问题特使吴思科，以及宁夏大学、社科院、中国—阿拉伯国家博览会秘书处、中国对外承包工程商会、中石油经济技术研究院和中兴通讯等产、学、研各方嘉宾，围绕评价和展望中阿经贸关系及进一步推进中阿高质量合作，从共建“一带一路”、中东地缘政治局势变化、中阿博览会建设、基础设施合作、能源开发合作与治理以及数字化转型合作等多个方面进行发言和讨论，为在当前国际形势下，中阿双方共同应对挑战、把握机遇提出建议。

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