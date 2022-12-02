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外交部发言人：中阿友好合作广度深度实现历史性跨越

2022年12月02日20:43 | 来源：新华网
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新华社北京12月2日电（记者王宾）外交部发言人赵立坚2日在例行记者会上表示，新中国成立70多年来，中国同阿拉伯国家友好合作广度深度实现历史性跨越，中国将继续与阿拉伯国家一道，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。

赵立坚是在回答有关1日外交部发表《新时代的中阿合作报告》的提问时作出上述表示的。

他指出，中国和阿拉伯国家之间的关系源远流长，在漫长的历史交往中树立了不同民族友好交往的典范。新中国成立70多年来，中国同阿拉伯国家相互尊重、平等相待、互利共赢、互学互鉴，友好合作广度深度实现历史性跨越。

“为总结中阿合作成果经验，展望中阿关系未来发展，外交部发表了《新时代的中阿合作报告》，回顾中阿友好交往历史，梳理新中国成立后特别是新世纪新阶段中阿友好交往实践，展望构建中阿命运共同体的前景和方向。”赵立坚说。

赵立坚表示，当前，世界正经历百年未有之大变局，中国和阿拉伯国家面临相似的机遇和挑战。中国始终把阿拉伯国家作为坚定走和平发展道路、加强同发展中国家合作、推动构建人类命运共同体的战略伙伴。

“中国将继续与阿拉伯国家一道，弘扬传统友好，深化各领域合作，加强文明交流，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，造福中阿人民，带动发展中国家团结合作，共同促进世界的和平与发展。”他说。

(责编：苏缨翔、常红)

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