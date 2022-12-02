人民网堪培拉12月2日电 （记者陈效卫）12月2日，中国巴新友好微创外科中心正式在巴布亚西几内亚（巴新）首都最大的公立医院莫尔斯比港总医院挂牌。中国驻巴新大使馆曾凡华、巴新卫生部秘书长利科博士、莫尔斯比港总医院首席执行官莫鲁米博士等多名院方高层管理人员与第12批援巴新中国医疗队全体队员出席仪式。

微创外科手术具有创伤小、疼痛轻、恢复快等特点，能减少术后住院时间及手术部位感染风险。此前，巴新仍以传统的开放性手术为主，当地患者承受着创伤大、疼痛明显、恢复慢以及住院时间长等困扰。中国巴新友好微创外科中心将由中国医疗队与莫尔斯比港总医院医疗团队共同合作运行，该中心主要职责是在巴新进行微创外科技术培训，开展普外科、泌尿外科、妇科、神经外科等各类微创外科手术，推动巴新微创外科发展，为当地民众提供优质医疗服务。

当天，曾凡华还代表中国政府向巴新政府捐赠了微创手术器械、腹腔镜内窥镜、高频电刀、激光治疗仪、超声高频外科集成系统、可视气管插管纤支镜等设备以及放射防护用具、中医治疗和手术相关耗材等医疗物资。曾凡华指出，中国政府已连续20年向巴新派出医疗队，高水平的医疗队员受到多方一致好评。中方向莫港总医院捐赠医疗物资的传统，也体现了对莫港总医院的一贯支持。曾凡华强调指出，“中国巴新友好微创外科中心”挂牌意义重大。今年6月王毅国务委员兼外长访问巴新期间，两国外长共同见证“中国巴新微创外科中心”揭牌。该中心挂牌投入使用后，将极大提高莫港总医院乃至巴新微创介入诊疗服务水平。曾凡华表示，中国和巴新都是发展中国家，都致力于国家现代化发展，让人民过上富足和美好生活。双方可以交流互鉴在医疗卫生等领域的发展经验，加强互利共赢合作，实现共同发展。

利科感谢中国政府长期以来通过派遣医疗队等方式对巴新医疗卫生事业发展给予的大力支持和帮助，称赞中国巴新友好微创外科中心将为巴新人民带来创伤小、康复快的诊疗体验，并希望两国能以此为新的契机，继续深化微创外科领域的合作。

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