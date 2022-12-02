新华社北京12月2日电 《参考消息》2日登载《日本经济新闻》报道《世界半导体市场规模四年来首次萎缩》。文章摘要如下：

全球半导体市场四年来首次缩小。由主要企业组成的业界团体日前宣布，2023年半导体营收将比2022年减少4%，降至5565亿美元。其原因在于，除面向智能手机的需求减少外，业绩恶化的IT巨头开始采取措施控制对数据中心的投资。半导体是世界经济先行指标，如果半导体行业发展速度继续减慢，很可能对经济产生影响。

业界团体世界半导体贸易统计协会称，这是自2019年以来半导体市场规模首次低于上年。存储数据所需的存储器半导体将大幅降少。由于智能手机和个人电脑出货低迷，提供给需要使用大量内存数据中心的投资也开始停滞。

虽然汽车和工业设备对半导体的需求巨大，仍然处于供不应求的状况，但作为数字设备大脑的半导体却已转为供过于求。半导体企业一直在增加产量，但是由于民间消费下降，对需使用半导体的智能手机和服务器的需求已急剧减少。

2023年半导体市场的下跌很可能会比2019年出现负增长时更加严重。

(责编：苏缨翔、常红)