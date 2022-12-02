开班仪式线下主会场现场。主办方供图

人民网北京12月2日电 （记者于洋）由中共中央对外联络部和人民日报社联合主办的“2022亚洲主流媒体网络研修班”开班仪式，于12月1日通过线上方式成功举行。本次研修班以“共享发展成果 互鉴发展经验 携手共创美好未来”为主题，通过分享中国共产党的新理念、新思想、新战略，就后疫情时代如何更好发挥媒体与政党作用展开为期一周的研修。共有来自柬埔寨、哈萨克斯坦、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、土库曼斯坦、越南、也门等亚洲九国的十八家外媒代表参加研修班。

中共中央对外联络部党群外事协调局副局长李诗佳在开班仪式上表示，中国始终同周边国家不断深化友好互信和利益融合，始终维护发展中国家共同利益。本次研修班邀请的媒体代表均来自中国周边的发展中国家，是“一带一路”建设的亲身参与者。期待各位同仁通过本次研修班更加全面感受新时代十年中国取得的历史成就，向各国民众分享传递可信、可爱、可敬的中国和中国共产党形象。

学员代表、巴基斯坦《每日邮报》社长兼总编辑马克东·巴伯在开班仪式上表示，这次研修活动为各位提供了相聚一堂互相讨论与学习的机会，让大家可以把所见所学付诸实践并向年轻人传授自己的经验。“当我们提到民间交流时，媒体可以发挥很好的作用，现在很多国家的年轻人对中国的了解越来越深，通过这次研修，大家可以向本国人民更好得介绍中国的真实情况与发展成就。” 马克东·巴伯说。

会议由人民日报社对外交流合作部副主任徐波主持。徐波表示，感谢各位媒体代表一直以来对中国共产党第二十次全国代表大会的热情关注和积极报道，相信通过一周的学习研讨，各位同仁能够更深刻地理解大会承上启下、擘画未来的重大意义和对世界的深远影响，期待各国媒体代表写出更多精彩文章、提出更多真知灼见与亚洲媒体受众分享。

在开班仪式后，来自外交学院国际关系研究所的曲博教授，为大家带来了主题为“中共二十大与中国道路”的“开班第一课”，课上大家踊跃发言、积极互动，并表示十分期待未来一周丰富多彩的课程安排。

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