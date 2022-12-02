章建华

带两个孩子来首都万象就医的老挝人京乔正准备乘火车返回琅勃拉邦。“以前往返一次要七八个小时，很累也很费时间。现在乘坐火车既便捷又舒适，路上只要两个小时。”京乔日前在万象火车站候车时对记者说。

中老铁路通车一年以来，中国制造的“澜沧号”动车已融入老挝当地民众的日常生活，成为许多当地人出行的首选交通方式。在老挝热带气候的光影里，“澜沧号”动车组流线型的外观、红蓝白相间的配色格外显眼。

中老铁路于2021年12月开通运营，是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接项目，也是“一带一路”倡议提出后首条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。

老挝新闻文化旅游部的数据显示，从万象前往老挝北部重要旅游城市琅勃拉邦的游客更喜欢乘坐“澜沧号”动车出行。2022年前10个月，33.6万游客中，85.27%选择乘坐火车前往琅勃拉邦。

万象火车站客运值班员维拉赛接受记者采访时说，中老铁路“澜沧号”列车很先进，让出行变得非常快捷。乘坐火车不仅让老挝人去外省很方便，许多从周边国家来老挝的外国人，特别是泰国来的旅客，也都坐火车去万荣或者琅勃拉邦旅游，这促进了老挝铁路沿线城镇旅游业和经济发展。

万象商人麦乔要去琅勃拉邦旅游。他说，老挝以前没有现代化火车，如今我们国家有了，很开心。老挝军人维赛已经三次乘坐“澜沧号”，令他印象最深刻的是车厢内洁净的环境和周到的服务。他希望老挝人和外国游客都来乘坐“澜沧号”。

“车票很抢手，老挝旅客和很多周边国家，包括泰国游客都来乘坐中老铁路的动车组‘打卡’。”老中铁路有限公司运营总监杜志刚介绍，中老铁路开通一年来，累计开行旅客列车超2000列，发送旅客126万人次；开行货物列车超2600列，发送货物近200万吨，绝大多数为过境货物，货运量一直呈上升趋势。

老中铁路有限公司负责中老铁路老挝段的运营。据公司数据，中老铁路货物运输覆盖老挝、越南等10多个“一带一路”国家，货物种类已由初期的化肥、百货等100多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。今年1月至10月，连结中老两国铁路的老挝磨丁口岸出口贸易额已达10.24亿美元，是2021年的1.8倍。中老铁路正为老挝经济社会发展注入澎湃动能。

尝到中老铁路安全、便捷、运量大、全天候运输的“甜头”后，众多关联企业纷纷抢驻万象、琅勃拉邦等车站周边，各主要车站附近人来人往，已成为商业与人流聚集地。

老中铁路有限公司数据显示，在中老铁路带动下，老挝铁矿石、木薯粉、橡胶等产量剧增。在刚刚结束的第五届中国国际进口博览会上，中老铁路沿线开发合作推介会成功举办，现场签署了价值上百亿元人民币的投资采购项目。

中老铁路建成前，交通一直是制约老挝经济发展的一大因素。老挝国会副主席宋玛·奔舍那表示，老中铁路通车为老挝发展提供了新机遇，各地民众、各个企业都从中受益，老中铁路带动老挝经济迈上新台阶。

（据新华社电）

(责编：艾雯、刘叶婷)