本报记者 李嘉宝

巴西美丽山水电特高压直流送出二期工程项目是中巴合作共赢、互利互惠的示范工程。图为巴西东南部阿科斯市附近，工人在美丽山水电特高压直流送出二期工程项目现场施工。

新华社记者 李 明摄

中国国家主席习近平日前与古巴领导人会谈时指出，当前拉美和加勒比政治格局正在经历新一轮深刻调整。中方高度重视中拉关系发展，愿同包括古巴在内的拉美和加勒比国家一道，深入推进高质量共建“一带一路”，推动平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系在新时代得到更好发展，更好造福中拉人民。

近年来，中拉经贸合作蓬勃开展，共建“一带一路”走深走实，为推动全球发展凝聚合力，生动演绎了“志合者，不以山海为远”的中拉友谊。

成果斐然——

疫情下彰显韧性与活力

中国商务部新闻发言人近日介绍，目前中国同包括古巴在内的拉美地区国家的经贸合作已全面恢复并超过疫前水平。经贸合作是中国与拉美国家关系的“压舱石”和“稳定器”。双方在贸易、投资、工程承包等领域合作成果斐然。

在贸易领域，中国海关总署数据显示，2021年中拉贸易额创新高，首次突破4500亿美元。今年前三季度，中拉贸易总额约为3734.75亿美元，较2021年同期增长12.5%。

在投资领域，《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示，中国2021年流向拉丁美洲的投资达261.6亿美元，比上年增长57%。

在工程承包领域，据商务部统计数据，截至2021年底，中国企业在拉美和加勒比地区累计签订承包工程合同额2371.5亿美元，完成营业额1524亿美元。

南开大学历史学院教授王萍向本报记者指出，面对新冠肺炎疫情冲击，中拉经贸合作凸显强大韧性和活力，在贸易、投资等诸多领域取得丰硕成果。主要原因有：一是得益于政治互信与高层引领。早在2014年，习近平主席提出构建中拉命运共同体的倡议，为中拉关系做出了构建“五位一体”新格局和“1+3+6”新框架的顶层设计。二是得益于与时俱进的务实合作理念。中国着力构建“双循环”新发展格局，中拉经贸合作不断开拓出新领域和新空间。

“当前中拉经贸合作领域扩大、水平提升、层次深化，对中拉关系的引领作用更加突出。除了贸易、能源、矿产等传统领域，中拉在投资、金融、基础设施、绿色经济、数字经济、高新科技等领域的合作也在推进，在共建“一带一路”、全球发展倡议等框架下开展国际合作的共识越来越多。”中国社会科学院拉美所研究员袁东振在接受本报记者采访时分析，长期以来，中拉不断夯实政治互信，深化多层次各领域交往，为经贸合作打下坚实基础；且双方经贸互补性强，有深化合作的强烈意愿。面对当前疫情延宕反复、发达国家加息等带来的共同挑战，中拉希望通过加强合作抵御风险、促进复苏发展，加之中拉在一些新领域的合作潜力正不断释放，都为现阶段中拉经贸合作走深走实提供了强大动力。

愿望契合——

“一带一路”朋友圈扩大

哥伦比亚首都波哥大的地铁一号线项目、巴西萨尔瓦多的跨海云轨项目、圭亚那新德梅拉拉河大桥项目、阿根廷“基塞”水电站……在拉美多国，由中国企业参与建设的基础设施项目遍地开花，为中拉共建“一带一路”写下生动注脚。

“拉美国家长期受制于基础设施落后这一发展瓶颈，不少拉美国家都把提高基础设施水平作为重要内容列入国家发展规划。”王萍说，从国家发展看，中拉共建“一带一路”，加大对基础设施领域的投资力度，有利于改善当地交通、通讯、能源、电力等诸多方面的发展条件，推动资金、技术、人员等生产要素的自由流动，形成更广阔的经贸合作空间，进而推动国际投资、国际贸易和国际合作。从民生改善角度看，共建“一带一路”带来的基础设施项目有利于改善当地民众的生活水平，增加就业，提高收入，尤其是涉及教育、医疗、饮水的项目，更是直接服务于民生。许多中企在当地积极承担社会责任，成为推动文化交流、推动人文相亲的使者。“一带一路”是合作共赢之路，也是和平友谊之路。

拉美有句谚语：“真正的朋友能从世界的另一头触及你的心灵。”今年初，尼加拉瓜、阿根廷分别与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。目前，已有21个拉美国家与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录或合作文件，越来越多的拉美国家加入共建“一带一路”朋友圈。

“中国秉持人类命运共同体理念推动构建中拉命运共同体，强调拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸，是‘一带一路’建设不可或缺的重要参与方。”袁东振指出，中国提出的一系列主张理念，能够与拉美国家的发展战略实现有效对接，契合了拉美国家提高基础设施水平、改善民生、实现自主发展的迫切愿望，因而得到了拉美多国的积极回应。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，拉美地区对基础设施需求大，中国的技术、经验和资金有助于拉美国家补齐短板，双方在基础设施建设方面的合作项目不断增加，实现了务实合作、互利共赢。阿根廷科技部前部长罗伯托·萨尔瓦雷扎说，中国通过投资和技术交流带动当地基础设施建设，同时帮助拉美国家加快实现能源转型。

树立典范——

为全球发展注入正能量

“中拉合作将提升全球‘南方国家’的影响力。”俄罗斯拉美和加勒比研究所主任德米特里·克拉夫佐夫日前在媒体刊文指出，全球“南方国家”将在未来国际政治和经济议程中发挥更大作用，这些国家通过各种一体化项目和参与全球论坛联合在一起。

中国外交部发言人赵立坚近日指出，中拉合作本质上是南南合作，以相互尊重为前提，以互利共赢为原则，以开放包容为特质，以共同发展为目标，顺应世界大势和历史潮流，符合地区国家共同利益。

2021年9月，习近平主席提出全球发展倡议。当年12月举行的中国—拉共体论坛第三届部长会议发布《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》，指明了落实全球发展倡议框架下发展合作的具体领域和方向。全球发展倡议已经成为新时代中拉友好合作的推动器和指南针。

“中国提出全球发展倡议破解发展难题，为国际发展与合作指明了方向，也为中拉合作提供了新的契机。”袁东振说，中拉合作是南南合作的重要组成部分。中拉合作向好发展，不仅能进一步提升中拉友好关系，还可以为全球范围内的南南合作提供示范、增加动力，也能提升中国开展国际合作的范围和水平，壮大发展中国家的力量，推动全球治理体系向着更加公正、合理的方向发展。

巴西圣保罗州立大学中国问题专家、哲学与科学学院教授路易斯·保利诺日前在接受采访时表示，中国领导人提出的全球发展倡议正确回应了人类现阶段面临的发展难题，为落实联合国2030年可持续发展议程、实现人类可持续发展提供关键动力。

王萍表示，中国与拉美国家同属发展中国家，在经济上有互补需求，在国际事务上有共同利益，在发展问题上有高度共识。面对当前的诸多全球性危机和挑战，中拉深化各领域合作，有利于凝聚合力实现共同发展，成为推动世界多极化、反对单边主义和霸权政治的重要力量。

(责编：艾雯、刘叶婷)