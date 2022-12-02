王 超

“在全球人口持续增长的今天，海外华侨华人群体也相应产生了划时代的变化”。哈佛大学博士、美国西方学院终身教授尹晓煌在接受采访时表示。

近日，联合国正式宣布全球人口突破80亿。尹晓煌认为，这一数字既是世界发展进步的标志，也蕴含着机遇与挑战。对于华侨华人这一庞大的移民群体而言，同样具有非凡意义。

跨国人口流动不断增加

《华侨华人蓝皮书：华侨华人研究报告（2020）》显示，2016—2017年度，世界华侨华人数量约5800万，是上世纪80年代初数量的2.6倍。至2020年，全世界约有近6000万华侨华人。

“就美国而言，最近几十年，华裔数量呈现爆发式增长。”尹晓煌说，上世纪70年代，华裔美国人口总数为40余万，到了2020年，人口增长至500余万。如今，华裔美国人口数量已经超过600万。

“有海水的地方，就有华侨华人。”尹晓煌表示，21世纪初以来，伴随世界人口增长以及中国经济实力提升和对外经贸关系的发展，大批中国商人和企业家奔赴世界各地。除了欧洲和美洲以外，非洲、拉丁美洲、中亚西亚的华侨华人数量也呈现快速增长势头。

人口结构趋于多元化

除了人口数量上的变化，近年来，华侨华人群体在构成上也呈现出多元化的特点。尹晓煌举例说，以职业划分来看，过去美国当地的华侨华人大多从事服务行业，尤其是餐饮业和家政业。而年轻一代的“新侨”多接受过高等教育，从事律师、医生、教师、工程师等职业的人数居多，从业范围愈加广泛，融入当地社会的程度也在不断加深。

“新时期的华侨华人，拥有更加广阔的国际视野，也能够在住在国为自身权益积极发声。”尹晓煌表示，1985年他来到美国留学，37年间，他亲身经历了美国华侨华人群体的蓬勃发展。

“从冷战时期遭排斥和歧视，到如今参政议政，在美华侨华人在政治、经济、文化等方面都有了长足进步。”尹晓煌坦言，如今美国华侨华人早已走出“唐人街”的小圈子，积极融入当地社会发展。这一方面归因于侨胞自身发奋图强，也得益于中国近年来国际声誉、地位不断提升，为海外华侨华人创造了良好发展条件。正所谓：国兴则侨兴，国强则侨强。

促进交流互鉴实现文化共生

“相对于人口数量上的增长，华人以及中华文化在海外的影响力和传播力还有待进一步提升。”尹晓煌表示，因受到历史文化、国际政治等因素的影响，一些国家还存在对中国认知不深、了解渠道不足的情况，甚至对当地华侨华人群体产生了严重误解。

新冠肺炎疫情两年多来，在美华侨华人遭遇了巨大困境。尹晓煌认为，对普通民众而言，跨文化交流涉及彼此是否拥有包容心态。

在当前全球人口持续增长，人口跨国频率不断提升的背景下，不同民族、不同族群在跨界流动过程中，需要在交流互鉴中实现文化共生。

“讲好华人和当代中国故事，推动中国优秀文化走出去，让世界更加全面、客观地了解中国，势在必行。”尹晓煌说，华侨华人要发挥自身融通中外、熟悉住在国文化的优势，通过华文媒体、华人社团等全方位开展文化交流，以实现求同存异，共同发展。

“华侨华人作为中国与世界各国民间交流的桥梁和纽带，在牵线中外合作、促进民心相通方面，今后的责任更大了，使命也更重了。”

（来源：中国侨网）

(责编：艾雯、刘叶婷)