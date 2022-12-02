人民网北京12月1日电 （记者李欣怡）老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦应邀于11月29日至12月1日对华进行国事访问。就此记者采访了中国—东盟商务理事会执行理事长和RCEP产业合作委员会主席许宁宁。许宁宁表示，相信此次高访将推动中老命运共同体建设进入新阶段。

许宁宁谈到，中老比邻而居、世代友好。2000年两国确定了发展长期稳定、睦邻友好、彼此信赖的全面合作关系。2009年中老关系提升为全面战略合作伙伴关系。十年后的2019年两国签署了《关于构建中老命运共同体行动计划》。共建“一带一路”倡议提出九年来，两国合作活跃、成果丰硕。2021年，中老铁路通车对两国关系发展具有重大里程碑意义，而且成为区域互联互通的重要支撑。两国在澜湄次区域中不断深化合作。近三年来，两国相互支持合作抗疫体现了唇齿相依的深厚情谊。

许宁宁谈到，两国经贸互补性强。2021年，中老贸易增长21.4%。今年1至8月份，中老贸易额同比增长23.9%，其中中国向老挝出口同比增长35.7%，中国从老挝进口同比增长16.6%。目前，中国是老挝第二大贸易伙伴、是老挝最大投资来源国。

许宁宁谈到，当前中老两国增进合作，有益于共同应对国际形势和全球经济中的不利因素，共同开发两国合作商机，助力共同发展。随着RCEP协定实施推动区域开放、推进中国—东盟自贸协定升级、打造澜湄流域经济发展带等推动区域协调发展，中老两国将释放更大发展潜力，两国企业将在老挝基础设施建设、农业开发、能源开发、矿产资源开发、制造业发展、数字经济和绿色经济发展等领域获得合作新商机。中国—东盟商务理事会、RCEP产业合作委员会正在与老挝驻华大使馆、老挝国家工商会等老挝有关机构共同促进中老经贸合作新发展。

(责编：高歌、杨牧)