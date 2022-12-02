人民网北京12月1日电 （记者李潇）11月30日，由中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、阿拉伯国家联盟秘书处和阿拉伯城市组织共同主办的第三届中国阿拉伯城市论坛在线上成功举行。全国人大常委会副委员长、中国阿拉伯友好协会会长艾力更·依明巴海视频致辞。中国人民对外友好协会副会长姜江、阿盟社会事务助理秘书长海法·艾布贾扎莱、阿拉伯城市组织秘书长艾哈迈德·苏比赫、宁夏回族自治区党委常委、秘书长雷东生和外交部中阿合作论坛事务大使李琛等出席并致辞。

艾力更·依明巴海表示，近年来，在中阿国家领导人共同引领下，中阿战略伙伴关系取得长足发展，政治互信日益增强，高质量共建“一带一路”成果丰硕，双方正以实际行动践行和平发展理念，造福地区人民和世界人民。

艾力更·依明巴海表示，中国将坚定不移全面深化改革开放，坚定不移推动高质量发展，以中国式现代化为人类实现现代化提供新的选择，为解决人类面临的共同问题提供中国智慧、中国方案、中国力量。中方期待与阿拉伯国家加快发展战略对接，构建新时代更加紧密的中阿命运共同体。

姜江积极评价中阿省市为推动中阿关系发展发挥的积极作用，希望双方携手努力，提升城市治理能力、把握创新发展机遇、推动绿色低碳发展、深化文明交流互鉴，推动地方合作走深走实，为落实全球发展倡议、高质量共建“一带一路”、构建新时代更加紧密的中阿命运共同体作出更大贡献。

李琛表示，面对数字化信息化新时代，中阿团结协作、共谋发展迎来新局面。希望双方加强政策协调，拓展友城交往，夯实民间友好根基，不断推动中阿城市合作取得新成果，为中阿关系注入新内涵。

海法·艾布贾扎莱表示，“一带一路”倡仪是赓续阿中友谊的重要纽带。阿中省市在这一框架下合作成果丰硕，为双方人民带来实实在在的利益。阿拉伯国家联盟赞赏中阿城市论坛为促进地方交流合作、实现可持续发展发挥的重要作用，愿继续与中方合作，巩固论坛机制，推动阿中省市共建“一带一路”取得更大发展。

艾哈迈德·苏比赫表示，发展数字经济有助于阿中城市实现可持续发展。阿中双方政府、企业等应加强数字经济领域交流合作，借鉴彼此成功经验，以数字技术改善城市治理模式，实现城市高质量发展。

陕西省、深圳市、成都市、南昌市、苏州市、上饶市政府负责人，北京市、山东省等25个省市外办（友协）负责人，埃及亚历山大省、约旦首都安曼市、吉布提首都吉布提市、摩洛哥首都拉巴特市、沙特首都利雅得市、黎巴嫩的黎波里市等41个阿拉伯省市负责人，以及阿拉伯国家驻华使节、中阿企业家和学术代表等100余人出席论坛。与会嘉宾围绕数字技术、智慧城市、环境治理、可持续发展、产业优化和友城合作等议题进行了深入交流，表达了进一步加强地方政府合作，推动“一带一路”高质量发展，助力构建新时代更为紧密的中阿命运共同体的良好愿望。会议通过了《第三届中国阿拉伯城市论坛宣言》。

中国阿拉伯城市论坛由中国人民对外友好协会于2014年创立，系中国—阿拉伯合作论坛框架下机制性活动。本届论坛被列入《中国—阿拉伯国家合作论坛2020年至2022年行动执行计划》。

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