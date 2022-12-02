人民网约翰内斯堡12月1日电 （刘畅、张茜） 12月1日，国家能源集团龙源电力与南中经贸协会、人民网南非公司联合主办的“彩虹向未来”中国—南非企业“云开放日”主题活动同时在中国（北京、甘肃）和南非（约翰内斯堡、北开普省）以实时视频连线的方式举行。通过跨越国界的文化交流，讲述共建“一带一路”清洁能源合作故事，促进“一带一路”民心相通，展现中国企业的良好国际形象。

南非国民议会事务主席塞德里克·弗罗里克、国家能源集团董事长刘国跃、南非驻中国大使谢胜文、南中经贸协会会长汪文安等嘉宾分别致辞，中国驻南非大使陈晓东发表视频致辞。南非矿产资源和能源部采购及经济发展部门代表拉扎卢斯·马赫兰古、南非驻华公使（全权）巴仕迪、商务公使约瑟夫、经济参赞史嘉杰，国务院国资委宣传工作局副局长、一级巡视员侯洁、外交部非洲司副司长张斌、中国外文局文化传播中心主任张金庭、国务院国资委国际合作局二处处长徐驰等嘉宾应邀出席活动。

活动以“彩虹向未来”为主题，分为“华夏遇见彩虹”“你好，新能源”“共话低碳未来”三个篇章。邀请中南两国政府机构、智库、高校和企业的青年代表，以及南非著名大V等多圈层人士，“云”走进南非和中国，线上参观中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目——南非德阿风电场，以及气候地貌与南非德阿风电场相似且为中国第一批投入商业运营的风电场——甘肃玉门风电场，感受新能源发展成效，体验中南两国特色文化。活动同步展现了国家能源集团龙源电力秉持共商共建共享原则，聚焦清洁能源主业，在带动社区公益、民生建设，以及增进文化交融等方面做出的积极努力，为建设幸福南非所作出的贡献。

在“共话低碳未来”环节，与会人员围绕新能源发展、企业故事等话题进行了热烈友好的交流。中南智库代表表示，南非风能、太阳能等可再生能源资源非常丰富，具有极大的开发价值及潜力，双方可以进一步深化绿色、可持续发展等领域合作。南非大V分享了参观德阿风电场以及与风电场员工开展社区公益活动的经历。中国和南非的青年代表分享了工作感受和对未来新能源发展的期许。

据了解，国家能源集团龙源南非德阿风电项目于2017年建成投运，是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目，每年可为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦时，相当于节约标准煤21.58万吨，减排二氧化碳61.99万吨，满足当地30万户居民的用电需求，有效优化当地能源结构、推进清洁低碳发展。德阿风电项目按照国际自愿减排标准在国际自愿碳减排平台 VERRA 成功注册，是南非首个也是唯一一个成功注册的大型可再生能源自愿碳减排项目。截至2022年10月，总交易减排额308.36万吨。

在南非建设、运营风电项目的同时，国家能源集团龙源电力积极履行社会责任造福当地社区，成立专门的社区基金，致力于促进项目所在地社区的教育、医疗卫生和技能培训等领域的发展，为提升当地居民的教育、健康水平，培养当地居民就业技能、增加就业机会，促进地方经济的良性发展等方面作出贡献。截至2022年10月，龙源电力已累计投入6534万兰特（约合人民币2696万元）开展社会公益活动。

本次“云开放日”活动是国家能源集团龙源电力自2020年起，连续第三年在项目所在国举办公众开放日活动。

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