10月26日，贵州省黔西市大关镇丘林村鸟瞰。

周训超摄（人民视觉）

中国共产党始终坚持以人民为中心，团结带领中国人民创造美好生活，彰显了中国特色社会主义的强大生机活力。中共二十大胜利召开，为中国未来发展擘画宏伟蓝图。许多国际友好人士见证中国不断取得新发展成就，切实感受到中国共产党的坚强领导力，希望中国继续为世界和平发展作出更多贡献。

赞比亚中国友好协会秘书长弗雷德里克·姆泰萨——

“带动国际合作迈出新步伐”

本报记者 闫韫明

“短短几十年，中国实现了快速发展，成为世界第二大经济体，为仍在不断探索解决自身发展难题的非洲国家提供了宝贵经验。”赞比亚中国友好协会秘书长弗雷德里克·姆泰萨对本报记者表示。

赞比亚中国友好协会成立于2019年3月，致力于加强两国人民之间的联系和友谊。作为协会秘书长，姆泰萨十分关注中国的发展。他注意到，中国共产党坚持以人民为中心的根本执政理念，团结带领中国人民实现新发展、迈上新台阶，取得了卓越成就。中国脱贫攻坚战取得全面胜利尤其令姆泰萨印象深刻，“近1亿农村贫困人口实现脱贫，为世界减贫事业作出巨大贡献，为其他发展中国家树立了榜样、提供了借鉴，也向世界证明各国需要寻找适合本国国情的发展道路。”姆泰萨表示。

姆泰萨看到，中国在不断推动自身发展的同时，本着相互尊重、平等互利的原则，向其他发展中国家伸出援手，助力其发展经济，摆脱贫困。“共建‘一带一路’倡议就是一个生动例子，为非洲国家填补基础设施空缺，带来投资和贸易机遇，帮助我们实现快速增长和稳定发展。”他表示，赞比亚与中国在共建“一带一路”框架下的合作成果尤为令人赞叹，“中国企业帮助我们建设了肯尼思·卡翁达国际机场新航站楼和新西蒙·姆万萨·卡普韦普韦国际机场，让赞比亚成为区域航空运输枢纽，促进了当地旅游业发展，有效拉动了赞比亚的经济增长。”去年，中企承建的下凯富峡水电站首批机组并网发电。“这样的项目能极大满足我们的能源需求，为经济社会发展和民生改善创造有利条件。”姆泰萨表示。

当前，全球正面临气候变化、贸易保护主义和单边主义等多重严峻挑战，需要国际社会携手应对。中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议，愿同国际社会一道努力落实。姆泰萨认为，落实全球发展倡议是中国推动构建人类命运共同体的又一生动实践。尤为可贵的是，这一倡议促进各国权利平等、机会平等、规则平等，“将带动国际合作迈出新步伐，为各国构建新的多边合作框架，推动国际社会更快找到应对挑战的方案”。他表示，对赞比亚等非洲国家而言，全球发展倡议为非中携手共同发展注入新动力，也将推动加快实现非盟《2063年议程》等发展愿景。

姆泰萨表示，中国共产党团结带领中国人民不断取得辉煌成就，还通过推动构建人类命运共同体，展现出胸怀天下、面向未来的宽阔胸襟。希望非中能够继续秉持“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的友好合作精神，通过各种机制加强对话、深化合作，携手构建新时代非中命运共同体。

约旦阿拉伯作家和记者中国之友国际协会主席马尔旺·苏达哈——

“持续推动构建新型国际关系”

本报记者 沈小晓

“中国共产党把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进经济、政治、文化、社会、环境等各领域发展，使中国人民生活水平显著提高。”约旦阿拉伯作家和记者中国之友国际协会主席马尔旺·苏达哈接受本报记者采访时表示，在中国共产党的领导下，中国在经济发展、脱贫攻坚、环境保护等各领域取得了一系列举世瞩目的成就。

苏达哈生于1958年，他成长在一个知华、友华的家庭中，父亲酷爱中国文化。受此影响，他从9岁起就开始阅读相关书籍，了解中国实现民族独立和人民解放的故事，心底充满着对中国的好奇与向往。11岁时，他就曾给中国国际广播电台阿拉伯语频道写信，传递友好情谊，表达深入了解中国的渴望。工作后，他先后访问中国30多次，致力于推进约旦及所有阿拉伯国家与中国之间的友好交流。

出于对中国的深厚感情和多年的职业习惯，苏达哈从约旦国家通讯社退休后，于2008年专门创办了一个网站，随时更新各类关于中国的信息，也会时常发表一些对中国发展成就有感而发的随笔。就是这样的一个小网站，如今已经发展壮大为约旦阿拉伯作家和记者中国之友国际协会，拥有来自12个阿拉伯国家的几百名会员。

“中国共产党团结带领中国人民，如期完成脱贫攻坚的目标任务令人赞叹。”苏达哈认为，中国消除绝对贫困是独一无二的发展成就，充分体现出中国共产党强大的组织能力和卓越的治理能力，以及中国特色社会主义制度的显著优势。

在苏达哈看来，中国坚持真正的多边主义，也在为解决全球和地区发展问题贡献中国智慧与中国方案。“中国共产党不仅团结带领中国人民成功走出中国式现代化道路，取得了一系列重大发展成果，也将持续推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。”苏达哈说。

中国实现绿色发展的决心让苏达哈印象深刻。他表示，中国协调环境保护与经济发展，努力提高自身对生态环境的有效治理水平，将带动其他国家共同实现可持续发展。“绿水青山就是金山银山”等重要理念，为解决人类可持续发展问题提供中国智慧。

“当前世界多极化趋势没有根本改变，没有一个国家可以单独实现绝对安全和稳定的发展。”在苏达哈看来，共建“一带一路”倡议和全球发展倡议，都是从人民出发、为人民福祉考量，以平等对话为基础，在全球范围内促进合作，切实有效地推动构建人类命运共同体。

中国人民在中国共产党的领导下，正意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。苏达哈表示，作为阿拉伯作家和记者中国之友国际协会主席，他将继续积极推动阿拉伯国家与中国的友好合作和交流。“我们将继续推动建设面向新时代的阿中命运共同体，支持阿中开展全面合作，开辟新的交流渠道，促进全球贸易，密切约旦等阿拉伯国家与中国的关系，实现互利共赢、共同繁荣。”

俄罗斯圣彼得堡国立经济大学校长伊戈尔·马克西姆采夫——

“携手开创人类更加美好的未来”

本报记者 肖新新

“中国共产党领导是实现中华民族伟大复兴的根本保证，只有中国特色社会主义道路才能引领中国走向繁荣富强。”俄罗斯圣彼得堡国立经济大学校长伊戈尔·马克西姆采夫对本报记者表示，中国创造了人类历史上前所未有的发展奇迹，发展成果惠及全体中国人民，为全世界特别是广大发展中国家带来重要借鉴和启示。

近年来，马克西姆采夫多次到访中国，“无论去多少次，总会有新发现。”中国在脱贫攻坚领域取得的成就让他印象尤为深刻。“中国成功消除绝对贫困、全面建成小康社会，让世界更加深刻地感知中国共产党以人民为中心的执政理念，感受到中国共产党人的为民情怀。”马克西姆采夫看到，当前，中国全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，努力朝着逐步实现全体人民共同富裕的目标迈进。

亲身感受中国各领域日新月异的发展变化，马克西姆采夫非常重视研究中国发展道路和中国共产党执政经验。他看到，中国不断推动理论创新，对过去发展进行总结，对未来发展进行深刻思考，还就全球共同面临的经济、安全、生态环境等问题提出中国方案，对包括俄罗斯在内的众多国家探索自身发展道路具有重要意义。

“中共二十大全面擘画中国未来发展的宏伟蓝图，备受全球瞩目。在新的历史起点上，相信中国将在自身不断取得发展进步的同时，继续为世界和平稳定、发展繁荣，为人类共同福祉和进步作出更大贡献。”马克西姆采夫注意到，中国提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，“中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。这些中国方案得到国际社会普遍响应和广泛支持，将为促进世界的和平、发展、平等、公正凝聚更多合力。”马克西姆采夫表示。

中国教育事业这些年的快速进步，让马克西姆采夫尤为关注。得益于对教育事业的重视，中国教育普及度不断提升，教育资源配置不断优化，带动中国科技创新潜力持续释放，不断培育发展新动能，实现高质量发展，成为推动全球经济复苏和发展的重要力量。

“多年来，我们不断加强与中国高校在中文教学、专家学者互访、留学生交流等方面合作，努力为促进俄中关系发展和两国友好往来贡献力量。”马克西姆采夫介绍，目前，俄罗斯圣彼得堡国立经济大学每年有数百名学生学习中文、数十名学生前往中国深造，每年约有500名中国留学生前来学习。“未来，我们将继续深化与中方伙伴的合作，让更多俄罗斯青年客观深入地了解中国，使两国间的深厚友谊不断得到传承和巩固。”他说。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 17 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)