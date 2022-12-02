本报记者 刘玲玲

日前，位于地中海沿岸的法国EolMed漂浮式海上风电项目通过最终投资方案，即将进入实施阶段。该项目是法国首批漂浮式海上风电项目之一，预计于2024年投产，每年可发电近1亿千瓦时，将助力法国发展可再生能源、缓解能源危机。

出于节能减排、缓解能源供应紧张等需要，发展海上风电项目已成为法国能源转型的重点方向之一。根据“法国2030”投资计划，法国未来将投入3亿欧元专项资金用于发展漂浮式海上风电，并制定海上风电可用容量分别于2035年和2050年达到18吉瓦和40吉瓦的目标。

与传统陆上风电场相比，海上风电场具备不受建设用地限制、传输方式更加灵活、可大规模大容量开发等优势。法国沿海丰富的风力资源促进了海上风电项目的发展。2011年，法国政府启动国内第一个大型海上风电工程建设，目前已在诺曼底和布列塔尼等大西洋沿岸地区安装风力涡轮发电机组。今年3月，法国政府宣布位于奥德省附近的两座漂浮式海上风电场启动招标程序，并将于2030年前投入使用，预计能满足约290万居民的用电需求。目前，法国有7个风力发电工程正处于建设、投标等进程中。

“在法国，海上风电行业是一个新兴产业，该行业体系正逐步完善，并已创造了5000余个就业岗位。”法国可再生能源专家、海上风电项目经理肯·伊拉卡表示。

此外，法国在风力发电设备零部件制造领域也具有较强竞争优势。不久前，多家生产风力涡轮发电机叶片和机舱等部件的企业相继在勒阿弗尔、瑟堡等城市落户。法国生态转型部研究预测，到2050年，海上风电项目直接或间接创造的就业岗位将达6万个。

法国可再生能源产能目标也极大促进了海上风电产业的发展。根据法国能源转型规划，到2035年，核电占法国总发电量的比例将降至50%，可再生能源在能源结构中的占比将持续扩大。去年第三季度，可再生能源发电占法国本土电力消费的比例为26.6%，其中风力发电占电力消费的6.4%，仍有很大发展空间。此外，受益于法国政府新能源价格补贴等优惠措施，海上风电项目承建商的投资收益以及项目盈利能力也会得到有力保障。

不过，法国海上风电产业的发展仍面临不少挑战。相关专家指出，由于风电场的建设必须严格遵循法律规定和相关程序，并需经过环境评估等一系列复杂程序，建设进度难以加快。“法国海上风电项目的推进需要更完善的政策指导、更精简的程序、更广泛的参与以及更明确的责任机制，这也是法国加快能源转型、争取能源自主权的关键。”伊拉卡表示。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 16 版）

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