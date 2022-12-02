本报记者 谢亚宏

亚马逊网站日前发布报告显示，2021年意大利中小企业在该电商平台上出口的商品总额达到8亿欧元，增幅25%。其中，超过6000万欧元的销售额来自欧盟以外的市场。目前，越来越多的意大利中小企业正在积极拥抱数字化浪潮。以亚马逊为例，入驻该平台的意大利中小企业总数超过两万家，创造工作岗位约6万个。预计到2025年，入驻该平台的意大利中小企业出口总额可达12亿欧元。

中小企业在意大利经济中扮演着十分重要的角色。根据欧盟委员会和欧洲投资银行共同发布的报告，2021年意大利全国共有440万家中小企业，占意活跃企业总数的99%；中小企业贡献了该国70%以上的经济增加值以及80%以上的就业岗位。报告同时指出，较之德法等国的同类型企业，意大利中小企业的生产效率仍然偏低，而数字化程度不高是重要原因。

为支持中小企业加快数字化转型，意大利政府采取了一系列举措。2017年通过法律，规定符合条件的中小企业可向政府申请优惠贷款，贷款总额最高可达200万欧元；当企业投资涉及云计算、增强现实等先进技术时，贷款额度可再提升30%。此外，为支持中小企业发展工业4.0技术，意大利经济发展部在全国多地设立数字创新中心，助力中小企业加快数字化转型。

为进一步提振经济，意大利政府于2021年启动国家复苏计划，将创新和数字化等目标作为六大任务之一，为此投资的500亿欧元除了进行数字基础设施建设外，还将帮助中小企业实现数字化转型。根据意大利咨询公司安布罗塞蒂今年发布的调查报告，过去5年，意大利中小企业的数字化增速在欧盟成员国中排名第八位，在电子发票和在线支付等方面进步明显。

意大利金融机构和高校也对中小企业数字化给予更多关注。意大利联合圣保罗银行与政府去年启动“数字意大利驱动”倡议，为意大利中小企业提供40亿欧元的数字化转型资金，并为申请新型数字贷款的企业提供优惠利率。都灵理工大学与那不勒斯等地的高校展开合作，为全国中小企业提供智能交通系统和物联网等领域的可持续发展方案。相关项目今年被欧洲数字创新中心评为卓越项目，意大利政府和欧盟将对其进行全额资助。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 16 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)