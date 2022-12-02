本报记者 马 菲

“历史和现实都充分证明，中国人民选择中国共产党的领导是完全正确的。”韩国全球战略合作研究院院长、韩国外国语大学教授黄载皓在接受本报记者采访时表示，在中国共产党的坚强领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就，人民生活水平显著提高。中国积极参与全球治理，为促进全球发展、完善全球治理注入了新动力。“中共二十大不仅为中国制定了发展新蓝图，也将给世界带来新机遇。”

不久前，黄载皓所著《我的中国新观察》一书出版发行，他在书中讲述了自己与中国结缘的故事，畅谈对中国政治、经济、外交、人文、民生等方面的观察与思考。“20多年来，我常常为中国的快速发展变化感到惊叹。”黄载皓说，1994年夏天，他第一次来到中国。当时从北京坐火车去天津需要两三个小时。如今，乘坐京津城际高铁只要半个小时，京津冀“一小时生活圈”正在形成，这极大地便利了民众生活，也推动了京津冀地区协同发展。黄载皓说：“我在中国时经常与当地老百姓交流。从他们的讲述中，我切身感受到中国的发展增进了民生福祉，感受到中国人民的自豪感与自信心。”

黄载皓表示，从一穷二白迈向全面小康，从百废待兴迈向繁荣富强，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，带领中国人民取得巨大发展成就，这在许多国家是难以想象的。“中国共产党作为世界上最大的政党，是中国人民的坚强领导核心，始终把人民群众放在心上。”黄载皓说，过去10年，中国在促进经济结构优化升级、深化司法改革、反腐倡廉等领域都取得了显著成果，给老百姓带来了实实在在的好处。“中国共产党拥有广大人民群众的坚定支持，中国政府决策迅速、行动高效、执行力强，这是中国取得辉煌发展成就的重要原因。”

黄载皓认为，10年来，中国对外开放的领域不断拓宽、开放程度不断加深。在世界经济持续低迷的背景下，中国为稳定全球经济秩序发挥了重要作用。“中国始终与各国共享发展机遇，为推动全球发展作出重要贡献。”黄载皓表示，中国坚持走和平发展道路，在自身发展的同时，不断向世界提供国际公共产品，包括高质量共建“一带一路”、举办中国国际进口博览会等。面对复杂多变的国际局势，中共二十大报告提出推动构建人类命运共同体、推动构建新型国际关系、推动建设开放型世界经济等，为应对全球性挑战指明路径，为世界和平与发展提供了中国方案。

（本报首尔电）

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 03 版）

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