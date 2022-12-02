何塞·萨帕特罗

无论是发达国家还是发展中国家，都应在多边主义基础上加强交流对话，朝着团结合作的方向前进，共同应对风险挑战。这也符合中国倡导的构建人类命运共同体的重要理念

当前，全球发展面临严峻挑战，中国发展的成功经验值得国际社会进行更多研究。数十年来，中国经济快速发展，成为全球第二大经济体。根据世界银行每人每天1.9美元的全球绝对贫困标准衡量，中国的贫困发生率从1981年的88.1%下降到2018年的0.3%，贫困人口减少了近8亿，占同期全球减贫人数近75%。中国如期完成脱贫攻坚任务，为全球减贫事业作出重大贡献。与此同时，中国科技创新也不断取得突破。

中国始终坚持和平发展，从不以武力威胁他国，从不搞军事同盟。中国坚定支持多边主义，坚定维护国际秩序，积极推动完善全球治理。在应对气候变化等全球性挑战方面，中国发挥了重要作用。在世界各国命运紧密相连的当下，中国主张和行动有利于推动各方携手创造人类美好未来。

人类文明多样性是世界的基本特征。各国要尊重文明多样性，坚持求同存异，推动文明交流互鉴。各国应当尊重彼此主权、领土完整，维护联合国在国际事务中的核心作用。以此为基础，才能推动国际社会团结合作，共同应对人类面临的风险挑战。如果任由“文明优越论”“种族优越论”等错误思潮泛滥，任由偏见阻碍国际交流合作，就很难推动构建更加公正合理的国际秩序。

当今世界动荡不安，多边主义遭遇逆流，新冠肺炎疫情给世界经济复苏带来挑战。无论是发达国家还是发展中国家，都应在多边主义基础上加强交流对话，朝着团结合作的方向前进，共同应对风险挑战。这也符合中国倡导的构建人类命运共同体的重要理念。

期待中国经济在高质量发展的道路上行稳致远，期待中国以自身和平发展为人类作出更大贡献。

（作者为西班牙前首相）

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 03 版）

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