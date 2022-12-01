新华社北京12月1日电（记者马卓言）“中国共产党是一个伟大的政党，领导了中国革命、改革和发展百年历程，书写了历史奇迹。”

12月1日上午，正在对中国进行国事访问的老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦专程来到中国共产党历史展览馆参观。对于中国共产党领导中国人民取得的非凡成就，他由衷赞叹。

“这是新修建的吗？”“是在建党百年时建成的对吗？”一下车，通伦就被眼前的宏伟建筑所吸引。他一边走上台阶，一边向身边的工作人员发问。

走近中共一大会址复原场景，观看纪录片，俯身察看“嫦娥五号”带回的月壤样品，模拟驾驶高铁亲身感受“中国速度”……参观过程中，通伦看得仔细、听得认真，不时微微颔首，感慨于中共百年奋斗历程。

通伦现场听取工作人员讲解。

在长征主题沉浸影院，6面LED巨幕和1面互动平台逼真再现了飞夺泸定桥、爬雪山、过草地等场景。通伦身临其境感受长征途中的种种艰险，感慨万千。放映结束，现场响起热烈掌声。

通伦说，中国共产党历史展览馆是在习近平总书记亲自谋划、亲自决策、亲自部署下建成的红色地标，意义非凡。

“今天我全面了解了中国共产党是如何一步步发展起来的。”通伦说，“特别是在中共十八大后，中国特色社会主义事业在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下不断取得新成就，令人钦佩。”

通伦表示，老中双方将继续秉持“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，不断推动老中命运共同体建设行稳致远、开花结果。

通伦在中国共产党历史展览馆留言。

在参观的最后，通伦写下对中国的美好祝愿——

“祝愿在伟大的中国共产党坚强领导下，中国能够成功实现社会主义现代化建设各项发展目标。”

文字：马卓言

图片：武思宇

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