新华社曼谷12月1日电 通讯：铺就区域协调发展的通路——中泰铁路建设在期待中扎实推进

新华社记者王亚光 郭鑫惠 王媛媛

对于儿时的泰国女孩潘纳洛来说，铁路总是一头连着她在清迈的家，另一头连着外公外婆在呵叻府的家。每当火车缓缓出站，她总盼望早点抵达，漫长的旅程中，窗外不断后退的风景是她留驻的儿时记忆。

“路程远，而泰国铁路时速又很慢，所以坐火车非常辛苦。”32岁的潘纳洛说。

因为喜欢中国文化并看好中泰两国经贸合作前景，潘纳洛高中毕业后放弃日语学习，转向中文专业，并在大学毕业后到中国留学多年。回到泰国后，她成功应聘成为中泰铁路一期工程项目部监理总站的专职翻译。

曾在中国学习生活多年的潘纳洛见证了高铁给沿线民众生活和经济发展带来的红利，她期待中泰铁路能早日建成通车，助力泰国经济社会发展。“我觉得高铁可以给人们带来新希望，不论是更便捷的交通出行，还是更快速的经济社会发展。”

“从曼谷到呵叻，中泰铁路会经停不少小地方，通车后会给这些地方带来极大的交通便利，吸引游客前来，带动当地经济发展。”她说。

作为中泰共建“一带一路”的旗舰项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路采用中国标准设计建造，一期工程连接曼谷和呵叻，二期工程将延伸至东北边贸重镇廊开，将实现与中老铁路衔接，经老挝磨丁和中国磨憨可以抵达昆明。

“中泰铁路建成后能与中老铁路连通，到那时我可以坐火车从泰国经老挝去中国旅行。我想去中国九寨沟，想去西藏和新疆，还想去北京登长城，非常期待那一天。”她说。

为方便工作，潘纳洛现在住在呵叻府的外公外婆家。呵叻府是中泰铁路一期工程的终点，距离曼谷两个多小时车程，但受制于百年前建成的老旧铁路系统，目前坐火车单程要四个多小时。中泰铁路一期工程建成通车后将把单程时间缩短至一个多小时，给泰国铁路带来质的飞跃。

年逾八旬的外公外婆得知她在中泰铁路建设项目上工作非常开心。“他们想去曼谷探望亲友，但现在坐火车路上时间久，开车遇上堵车会更糟，身体吃不消。他们希望中泰铁路能早日通车，到时候可以经常乘坐高铁去曼谷探亲。”

负责中泰铁路一期工程监理的中国铁路设计集团有限公司泰国分公司总经理马胜双介绍说，一期工程分为14个标段，已有一个标段完工，三个标段在招标中，其余10个标段在加紧建设。受益于泰国疫情形势好转等利好因素，目前工程建设已提速，在扎实推进中。

据泰国交通部轨道交通厅最新评估，中泰铁路一期工程预计2026年竣工通车，二期工程有望于2029年建成投入使用。

不久前刚去老挝调研中老铁路的泰中“一带一路”合作研究中心主任威伦·披差翁帕迪指出，中老铁路开通以来展现出前所未见的活力，对沿线地区旅游业和经济发展的带动作用显而易见。

威伦表示，未来中泰铁路和中老铁路对接后，将大幅度缩减人员流动时间与物流成本，“在中、老、泰之间建立一个稳定安全的大通道和贯穿中南半岛的铁路大动脉，推动地区互联互通和协调发展”。

他说，中老铁路助力老挝实现“陆联国”梦想，未来中老泰铁路全面贯通并通过中欧班列和更多共建“一带一路”合作以实现与世界联通，提升交通物流能力，促进经贸投资合作。

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