“外交部发言人办公室”消息，12月1日，凤凰卫视记者向外交部发言人提问：据报道，美国国务卿布林肯接受采访时称，中美元首巴厘岛会晤是富有成效的，双方就彼此利益、意图和政策进行明确和直接沟通至关重要。他访华将延续这种沟通，确保双方有开放的沟通渠道以避免冲突，在影响中美两国和世界的问题上保持合作。外交部对此有何评论？中方对布林肯访华有何期待？

赵立坚：习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛举行会晤，就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题进行了坦诚深入沟通，富有建设性和战略性。两国元首都同意加强沟通交流、推进务实合作。双方团队应将两国元首达成的共识落到实处，按照两国元首确定的工作重点，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作，为中美关系增添正能量、装上安全阀，为动荡变革的世界注入稳定性和确定性。布林肯国务卿希望访华跟进会晤后续工作，中方对此表示欢迎。

中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系。希望美方同中方相向而行，不折不扣落实两国元首达成的重要共识，共同探讨确立中美关系指导原则或战略性框架，找到中美两个大国正确相处之道，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。

来源：“外交部发言人办公室”微信公众号

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