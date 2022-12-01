赵立坚说中方欢迎布林肯国务卿访华跟进中美元首巴厘岛会晤后续工作
2022年12月01日18:51 |
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“外交部发言人办公室”消息，12月1日，凤凰卫视记者向外交部发言人提问：据报道，美国国务卿布林肯接受采访时称，中美元首巴厘岛会晤是富有成效的，双方就彼此利益、意图和政策进行明确和直接沟通至关重要。他访华将延续这种沟通，确保双方有开放的沟通渠道以避免冲突，在影响中美两国和世界的问题上保持合作。外交部对此有何评论？中方对布林肯访华有何期待？
赵立坚：习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛举行会晤，就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题进行了坦诚深入沟通，富有建设性和战略性。两国元首都同意加强沟通交流、推进务实合作。双方团队应将两国元首达成的共识落到实处，按照两国元首确定的工作重点，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作，为中美关系增添正能量、装上安全阀，为动荡变革的世界注入稳定性和确定性。布林肯国务卿希望访华跟进会晤后续工作，中方对此表示欢迎。
中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系。希望美方同中方相向而行，不折不扣落实两国元首达成的重要共识，共同探讨确立中美关系指导原则或战略性框架，找到中美两个大国正确相处之道，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。
来源：“外交部发言人办公室”微信公众号
(责编：苏缨翔、常红)
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