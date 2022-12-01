新华社北京12月1日电 《参考消息》12月1日刊发肯尼亚《民族日报》网站日前报道《中国的“一带一路”对非洲只有好处》。文章摘要如下：

2013年，中国提出了广受赞誉的“一带一路”倡议，将和平与发展置于国际合作的核心。通过“一带一路”倡议，非洲大陆获得了大量投资，港口、铁路、公路、电信和能源设施等基础设施也得到升级。

肯尼亚是利用“一带一路”倡议的优势和潜力最成功的国家之一。

通过这一倡议，肯尼亚实施了一些铁路项目，如蒙巴萨-内罗毕标轨铁路。其他项目包括内罗毕高速公路、拉穆港、内罗毕东环城路和孔扎科技城等。

这些项目大大提升了内罗毕作为地区交通枢纽的地位，其中蒙内铁路已经实现货物和人员连续2000天安全高效运输。

到目前为止，蒙内铁路旅客运输量已超过878万人次，货运量达到2269万吨。

在贸易方面，中国目前是肯尼亚最大的贸易伙伴。内罗毕同北京达成了一系列促进农业出口的协议，最近肯尼亚又成为第一个向中国出口鲜食牛油果的非洲国家。随着中国继续向世界其他地区开放，预计将有更多非洲产品进入这个广阔市场。

除了在肯尼亚创造数以千计的就业岗位外，“一带一路”还是不折不扣的技术转让途径。如今，内罗毕获得了大量铁路技术专业知识，培养了一批工程师和司机。

在“一带一路”倡议的文化交流项目中，许多肯尼亚年轻人前往中国接受高等教育。

南非伊奇科维茨基金会今年6月对非洲青年人进行的一项调查显示，76%的年轻人认为中国的影响力是积极的，77%的人认为中国是对非洲影响力最大的国家。

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