人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

肯尼亚媒体：“一带一路”带给非洲实惠良多

2022年12月01日18:39 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月1日电 《参考消息》12月1日刊发肯尼亚《民族日报》网站日前报道《中国的“一带一路”对非洲只有好处》。文章摘要如下：

2013年，中国提出了广受赞誉的“一带一路”倡议，将和平与发展置于国际合作的核心。通过“一带一路”倡议，非洲大陆获得了大量投资，港口、铁路、公路、电信和能源设施等基础设施也得到升级。

肯尼亚是利用“一带一路”倡议的优势和潜力最成功的国家之一。

通过这一倡议，肯尼亚实施了一些铁路项目，如蒙巴萨-内罗毕标轨铁路。其他项目包括内罗毕高速公路、拉穆港、内罗毕东环城路和孔扎科技城等。

这些项目大大提升了内罗毕作为地区交通枢纽的地位，其中蒙内铁路已经实现货物和人员连续2000天安全高效运输。

到目前为止，蒙内铁路旅客运输量已超过878万人次，货运量达到2269万吨。

在贸易方面，中国目前是肯尼亚最大的贸易伙伴。内罗毕同北京达成了一系列促进农业出口的协议，最近肯尼亚又成为第一个向中国出口鲜食牛油果的非洲国家。随着中国继续向世界其他地区开放，预计将有更多非洲产品进入这个广阔市场。

除了在肯尼亚创造数以千计的就业岗位外，“一带一路”还是不折不扣的技术转让途径。如今，内罗毕获得了大量铁路技术专业知识，培养了一批工程师和司机。

在“一带一路”倡议的文化交流项目中，许多肯尼亚年轻人前往中国接受高等教育。

南非伊奇科维茨基金会今年6月对非洲青年人进行的一项调查显示，76%的年轻人认为中国的影响力是积极的，77%的人认为中国是对非洲影响力最大的国家。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部