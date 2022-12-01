新华社万象12月1日电 通讯：中老铁路成为双方员工携手进步的舞台

新华社记者章建华

中老铁路已成为区域互联互通、共同发展的样本典范，成为中国同沿线国家高质量共建“一带一路”的生动写照，更成为中老铁路员工携手进步的舞台。

23岁的维拉赛目前在万象火车站管理进出信号灯，此前一年他已经在其他两个车站从事了不同岗位的工作。近日他在接受记者采访时表示，自己从中学到了很多东西，“中国老师把知识全部教给我们”。他还从中国人身上学到了，“一是勤劳，二是真诚对待每个人，这很重要”。

迄今，负责铁路老挝段运营的中老合资公司老中铁路有限公司已先后举办四期培训班。公司从中国邀请铁路专家传授机车驾驶、车辆检修、调度等知识，累计培训老挝籍学员1000余名。其中，700余名老挝籍学员已参与到中老铁路运营及维保工作中，成为老挝第一代铁路技术人才。

维拉赛们的进步和感受不断吸引老挝青年才俊参与中老铁路建设。老中铁路有限公司根据铁路运输管理实际需要，秉承惠民生理念，积极聘用当地员工。据不完全统计，在中老铁路货物装卸、物流、安保、保洁等领域，老挝籍员工有3500多人；加之带动发展的物流、城市交通、商贸、旅游等行业，中老铁路为老挝间接增加就业岗位10万余个。

24岁的老挝女孩哈萨尼是维拉赛的大学同学，现在在中老铁路车站客运岗位实习。“我正努力成为这里的一名员工。以前没有火车的知识，来这里就是一个新的开始，我很兴奋。”

哈萨尼很满意自己的选择，“工作学习都很好，老师很有耐心，虽然我们不懂对方的语言，但我不觉得这是一个障碍”。

中方员工，也就是老挝员工所说的“中国老师”，也在过去的一年里与老挝员工共同成长。中老铁路开通前夕，中国国铁集团积极与老挝政府铁路部门对接，派出540名涵盖铁路管理各个系统的优秀人才，指导和协助老方开展铁路运营工作。

33岁的王舒2021年9月从昆明调到万象工作后就没回过家，但她很满意自己一年多来的进步。“我们也是伴随中老铁路一起成长的。在这边我们兼顾了很多岗位，大家成长得非常快，全方位的锻炼让我学到了很多。我原来在国内是列车员，在这边已经担任过客运值班员和列车长了。”

“我的工作主要是带客运的老挝学员，他们的业务能力都有非常大的进步，现在大部分人都可以独立顶岗。已经有一部分老学员可以教新学员了。”王舒说起老挝学员和同事们的进步，尤感欣慰。

她说，在今年11月底举行的中老铁路老挝段首届铁路员工技能大赛里，中老员工同场竞技，“大家表现得都非常好，万象站客运业务比赛就是老挝籍客运值班员拿了第一名”。

王舒说的第一名就是28岁的老挝女孩潘赛，万象火车站客运值班员兼专业管理人员。

“之前在老挝学习法律、国际关系，然后去中国学了三年的工商管理，毕业后就到这上班。”潘赛学历不低，就业机会不少，但她“喜欢与铁路服务相关的工作，所以决定来老中铁路有限公司工作，与老中关系一起成长”。

中老铁路于2021年12月3日开通运营，它是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接项目，也是“一带一路”倡议提出后首条以中方为主投资建设、全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接联通的国际铁路。

(责编：艾雯、刘叶婷)