近日，由国家创新与发展战略研究会、中国外文局国际传播发展中心·解读中国工作室联合制播的“读懂中国”演讲精彩上线。节目中，演讲嘉宾CBA北京紫禁勇士篮球俱乐部主教练、前美国职业篮球运动员斯蒂芬·马布里向海内外网友讲述了对篮球的热爱、与中国的情缘以及中国“水的哲学”对自己人生的影响。

从贫民窟出身的篮球明星

却像“一箱水撞上一堵墙”

作为一个地道的纽约人，马布里出身于贫民窟。“我当时一心想打进NBA，因为我想让我的家人可以脱离那块充斥着枪支犯罪和毒品的生活环境。”天赋与苦练加持，马布里顺利通过NBA选秀，并成长为顶级篮球明星。

然而，马布里的NBA职业生涯并非一帆风顺。“我意识到我不是被我对比赛的热爱所驱使，而是因为我想赢，想获得赞扬和认可。”“太想赢了”既成为一往无前的动力，也成了最大的包袱。演讲中，马布里坦言，尽管自己在NBA的成绩很出色，但也获得一个“粘球”的名声，很难和队友相处。“我越是想要赢球，越发现自己离胜利越来越远，离我的队友也越来越远，最后我就像一箱水，‘啪！’撞到了一堵砖墙上。”

把中国当作第二个家

“学会像水一样流动、适应、成长”

怀着迷茫与忐忑，在母亲的鼓励下，马布里来到了中国。对于只听说过长城和姚明的马布里而言，来到中国会是怎样的体验？能否很好地融入中国？这种担忧在走下飞机的那刻消散——“当我踏上中国的土地，是爱意迎接了我。让我惊喜的是他们对我微笑，并举着写着‘欢迎到中国来！’的牌子。”

“你们让我在最需要爱的时候，收获了它，正因为如此，我将永远感激中国人民。”这种爱意也使马布里决定留在中国，把中国当作第二个家。“赢就一起狂，输就一起扛”，球迷的鼓励给予马布里更多动力；“如流水一般的中国人”也让马布里学会用水的哲学对抗压力、获得力量，与团队一同创造CBA的历史。

“菜鸟”教练的执教初体验

“为人当如水，我的朋友”

2019年，马布里正式签约北控，担任主教练。谈及执教生涯，马布里说：“如果你问我如何赢得CBA总冠军，我会告诉你，你一定不要专注于自己，要专注于最重要的事情，那就是与你的队友建立牢固的关系，把你的队友视为家人，学会和了解什么时候应该给予引导的力量，帮助你的队友成长……”

(责编：艾雯、刘叶婷)