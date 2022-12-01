叶烛

北半球凛冬已至。对欧洲政客来说，除了正在发生的能源危机和通货膨胀，盟友美国的表现更令他们寒心。

11月25日，欧盟成员国负责贸易事务的部长在布鲁塞尔举行会议，与会各方对美国推出的《通胀削减法案》深表担忧。今年8月，美国通过《通胀削减法案》，在气候和清洁能源领域祭出约3700亿美元的投资。法案规定，电动汽车消费者将获得高达7500美元的税务补贴，只要其购买的电动车电池生产自美国本土。

一石激起千层浪。该法案引发欧洲大量负面批评和疑问。欧洲政客担心，此举将使大批企业离开欧洲，欧洲的工业体系将被美国挖空。分析人士指出，此条款本质是以损害欧洲工业为代价为美国企业争取优势。

“我们想要的是公平，我们期待，欧洲企业在美国能得到美国企业在欧洲的同样待遇。”欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说。

“没人想要以牙还牙，陷入补贴竞赛。但是美国所作所为与自由贸易和公平竞争原则相悖。”爱尔兰贸易部长瓦拉德卡表示。

“在与美国的关系里我们正在经历贸易信任危机。”德国籍欧洲议会议员赖因哈德·彼蒂科菲尔说。

欧盟认为，这一举措将为欧美贸易树立壁垒，对想要参与合约竞争的欧洲企业十分不公平。如果华盛顿不修改通胀法案的条款，欧盟将被迫回应。

不过，《通胀削减法案》还只是令欧洲人感到愤愤不平的原因之一。“战争牟利”和“能源敛财”同样令欧洲感到了伤口上被撒盐的委屈和愤怒。

《政治报》网站近日发表题为《欧洲谴责美国从战争中牟利》的报道。文中称，欧洲官员指责，美国正在从战争中获得财富，而欧洲国家却遭了殃。

乌克兰危机以来，欧洲与美国一道对俄罗斯施加多轮制裁。减少对俄罗斯能源依赖的同时，欧盟国家开始从美国购买天然气，但欧洲人购买燃料的价格是美国的四倍。今年上半年，美国成为全球最大的液化天然气出口国。《商业内幕》数据披露，美国公司每艘驶往欧洲的液化天然气运输船可赚取超过1亿美元利润。

欧盟首席外交官约瑟普·博瑞尔表示，欧盟目前为乌克兰提供了大约80亿欧元的军事装备。鉴于美国是欧洲的主要军火供应商，欧洲人付出的真金白银就这样流进了大洋彼岸军火贩子的口袋里。事实上，就在欧洲盟友对武器装备的需求增长的同时，五角大楼已经规划了加速武器销售的路线图。

与此同时，欧洲经济正在衰退，通货膨胀高企，能源短缺威胁着今冬的电力和燃料供应。欧盟委员会发布2022年秋季经济预测报告说，欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。

“这是很不好的”，《政治报》采访的一位欧盟外交官表示，“给人一种你最好的盟友正在从你的麻烦当中赚得巨大利益的印象。”

(责编：徐祥丽、杨牧)