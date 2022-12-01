□ 高 乔

最近，西部陆海新通道建设又传来好消息。数据显示，今年以来，西部陆海新通道新开通线路已达78条，是去年全年的5倍多，创造了通道运营5年来的新高。在新冠肺炎疫情冲击的复杂形势下，西部陆海新通道逆势增长。

西部陆海新通道是西部所有省区市连接东盟和欧亚大陆的重要通道，也是有机衔接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的陆海联动通道。西部陆海新通道以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西、云南等沿海沿边口岸通达世界各地，逐渐形成由主通道、重要枢纽、核心覆盖区和辐射延展带4个维度构成的立体空间布局，进一步补全中国西部地区国际开放通道版图。经过5年建设，这条“新通道”已成为中国西部地区对外开放的“快车道”。

这是一条连接内外的交通“新干线”。自2017年首趟西部陆海新通道海铁联运班列发出以来，班列开行量逐年上升。今年以来，通道已拓展出重庆、贵州、宁夏、甘肃等地与老挝、越南、缅甸等国家间的多条物流新线路。通道物流网络已覆盖113个国家和地区的338个港口。今年前10个月，西部陆海新通道海铁联运班列共发送货物62.1万标准箱，同比增长19.7%。西部陆海新通道已经成为我国西部地区融入全球货物运输体系、强化与世界经济联系的重要通道。

这是一条激活经济的合作“大动脉”。新疆哈密瓜、贵州红茶、西藏牛肉干、重庆麻花……通过西部陆海新通道，中国中西部地区将特色农产品、工业制品快速运往国际市场。巴基斯坦的优质碎白米，泰国的椰汁、榴莲，越南的线槽、碳酸钙……东南亚地区乃至世界各地的生产资料和消费品进入中国市场。目前，西部陆海新通道海铁联运班列运输品类由最初的陶瓷、板材等十几种，增加至640多种。西部陆海新通道将沿线地区的丰饶物产带向远方，也让经济增长的内生力量深植当地。

这是一个扩大开放的国际“网络”。西部陆海新通道为中西部地区开辟了经由云南、广西、广东等地离境的南向通道，与通过长江黄金水道和铁路线路联结东部港口的东向国际开放通道、通过中欧班列通达中亚、中东欧、西欧的西向国际通道一起，推动形成了西向、东向、南向三向开放通道体系，促进了三向国际开放通道融合，进一步强化了中西部地区在全球货物流通体系中的地位。如今，西部陆海新通道大大加强了中国—中南半岛、孟中印缅、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚等国际经济走廊的联系互动，使西部陆海新通道成为促进陆海内外联动、东西双向互济的桥梁和纽带。

如今，西部陆海新通道的合作“大家庭”正在不断“扩员”。今年7月，湖南怀化市对接融入省际协商合作机制，标志着西部陆海新通道从西部12省区市与海南省以及广东湛江市的“13+1”合作机制，升级为“13+2”共建新格局。可以预见，西部陆海新通道将成为中国中西部地区开放发展的又一引擎。

最近，西部陆海新通道中老铁路（达州—万象）国际货运列车、西部陆海新通道（酒泉—钦州港—鹿特丹）海铁国际联运班列接连首发。西部陆海新通道上，带动经济快速发展的“动力列车”正开足马力，飞驰向前！

(责编：艾雯、刘叶婷)