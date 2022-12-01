本报记者 管克江

沙特阿拉伯中央银行近日发布的一项最新调查显示，2021年，沙特国内使用数字支付的比例达到57%，远超两年前的36%。去年，沙特经由POS系统产生的银行卡交易达55亿笔，比两年前增长243%，其中95%的交易是非接触式交易。

在海湾国家，数字支付正迅速增长。信用卡组织万事达的调查显示，去年，88%的阿联酋民众使用过至少一种新兴支付方式。其中使用手机支付的人最多，其次是购物平台推出的“先买后付”等服务。大多数受访者表示，他们选择数字支付的首要原因是安全，其次是便捷。另据全球管理咨询公司麦肯锡发布的数据，2014年至2019年，阿联酋消费者的数字支付交易量，以每年超过9%的速度增长，高于欧洲4%至5%的年平均增长率。该机构认为，阿联酋到2030年有望实现所有交易的无现金化。

阿曼从今年1月起强制要求购物中心、餐厅、超市等场所必须接受数字支付；科威特2021年的电子支付量比上一年增长46%；巴林是海湾国家中最早推出数字支付服务的国家，巴林央行的一份统计显示，今年7月巴林的数字支付同比增长13.1%；卡塔尔中央银行在今年8月30日向两家金融科技公司发放了首批数字支付营业牌照，允许其开展相关服务。

有分析认为，电子商务的蓬勃发展是海湾国家数字支付快速普及的重要推动力。海湾国家的互联网普及率和人均收入较高，加之电子商务起步较晚，未来发展潜力巨大。在新冠肺炎疫情防控期间，海湾国家电子商务发展进一步提速。预计电子商务规模将从2020年的240亿美元增长到2025年的500亿美元。

海湾国家对数字支付普遍采取鼓励政策。万事达卡中东北非地区代表哈里勒表示，海湾国家对数字支付的热情令人振奋。沙特2030愿景将数字化转型作为重要目标，其中包括将数字支付比例提升到70%等内容。阿联酋迪拜专门成立了“无现金迪拜工作组”，旨在将迪拜各行业现有的支付交易逐步转移到更为安全且便于使用的无现金交易平台。

海湾国家积极开展数字支付国际合作，沙特和阿联酋之间的共同数字货币项目Aber、阿拉伯货币基金组织成员国之间支持多种货币交易的Buna支付平台、连接海湾国家实时总结算系统的AFAQ系统等，都支持国家间进行数字支付。

中国为推动海湾国家数字支付快速发展发挥了重要作用，双方数字合作不断加强。中国科技企业正积极参与海湾国家数字化建设，共建“数字丝绸之路”。中国银行研究院副院长钟红对本报记者表示，数字支付提供安全、高效、低成本的交易环境，帮助更多人享受金融服务，增进了海湾国家民众福祉。同时，数字支付将发挥大数据、人工智能等技术优势，助力海湾国家数字化转型，为经济发展提供新的动力。

（本报迪拜电）

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