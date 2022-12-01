人民网里约热内卢11月30日电 （记者陈一鸣）巴西时间11月30日，中国海洋石油有限公司宣布以约19亿美元收购全球最大深水油田巴西布济乌斯项目5%的权益，这是中国海油继2019年中标该油田5%的权益后又一次大规模增持，从而以10%的权益比例一跃成为该油田作业者巴西国家石油公司的最大合作伙伴。

布济乌斯项目于2018年4月投产，是巴西最大的整装油田，也是世界最大的深海油田，平均作业水深超2000米，采用传统的浮式生产储卸油装置（FPSO）+水下生产系统模式开发，目前日产原油约60万桶。

面对增持过程中的重重挑战，中国海油始终秉持合作共享理念，牢牢把握十年本地化合作的先发机遇，通过“人本、安全”的管理文化，持续加深伙伴间的共融互信；通过良好作业实践分享，不断贡献伙伴价值，提升资产品质；通过社区文化建设和社会责任履行，逐渐赢得民众和政府的认可与欢迎。

中海油巴西公司总经理黄业华表示，布济乌斯油田的又一次成功增持，进一步夯实了中国海油海外发展的资源基础，奠定了比较优势。中海油巴西公司将立足禀赋卓越的深水油田的勘探、开发、生产的广阔市场，充分依托强大的中国制造能力和完善的供应链体系，牢牢把握合作机遇，攻克关键技术，端牢能源饭碗，发扬“共商、共建、共享”的精神，贡献中国海油的智慧与价值。

中国海油目前在巴西拥有布济乌斯、里贝拉等5个深水区块资产，未来将以巴西深水油田合作为平台，不断加强深水人才培养，提升重大项目经营管理能力，同时树立中国企业形象，分享企业发展成果，培育和巩固中巴两国人民的友谊。

中国海洋石油集团有限公司董事长汪东进强调：“本次收购的成功完成，提升了公司对全球大型深水油气项目在技术与管理上的参与深度，是中国海油海外资产并购项目由规模扩张向高质量发展转型升级迈出的重要步伐。中国海油将主动融入新发展格局，扎实推进国际化战略落实落地，与所在国不断在油气资源开发、科技创新、绿色低碳发展方面深化合作，持续拓展国际合作新空间，在开放中共创机遇、共享成果。”

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