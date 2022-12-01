新华社联合国11月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽11月30日在联大审议巴勒斯坦问题和中东局势时发言，呼吁国际社会通过集体努力，全面公正解决巴勒斯坦问题。

耿爽说，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。全面公正解决巴勒斯坦问题，事关地区和平稳定，事关国际公平正义。今年以来，巴勒斯坦被占领土局势持续动荡。事实再次证明，零敲碎打的危机管控取代不了全面公正的解决方案，作为临时措施的经济人道援助抹平不了积压许久的政治安全欠账。当前最需要的是坚定的政治意愿和有效的外交行动，是包括安理会在内整个国际社会的集体努力。

耿爽说，中国是巴勒斯坦人民的真诚朋友，是巴以和平的坚定支持者。在巴勒斯坦问题上，中国始终站在和平一边、公理一边、正义一边。中方鼓励巴以追求共同安全。巴勒斯坦和以色列是搬不走的邻居，安全相互依存、不可分割。将一方安全建立在另一方不安全的基础上，就无法走出安全困境、打破暴力循环。国际社会要同等重视巴以双方的安全关切，鼓励双方通过对话合作找到最大公约数，实现共同安全。中方呼吁维护国际法治。定居点活动违反国际法，违反安理会第2334号决议规定。中方敦促以色列立即履行安理会决议义务，停止一切定居点活动，停止单方面改变被占领土现状，通过和平谈判划定巴以最终边界。中方支持改善巴勒斯坦经济民生状况，呼吁以色列放松对被占领土人员流动、土地使用的不合理限制，为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件，并尽快解除对加沙地带的封锁。国际社会要多渠道向巴勒斯坦提供援助。中方敦促全面落实“两国方案”。在“两国方案”基础上寻求巴以问题的长期解决，既是国际共识，也是唯一出路，必须牢牢坚守。国际社会要共同努力，将“两国方案”由共识转化为行动，由愿景转化为现实。

耿爽说，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续同国际社会一道，践行真正的多边主义，为实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，实现中东地区持久和平、普遍安全、共同繁荣作出积极贡献。

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